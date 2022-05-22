Несколько китайских компаний могут приостановить участие в "Арктик СПГ — 2"
SCMP: пять китайских компаний могут приостановить участие в проекте "Арктик СПГ — 2"
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРаботник на территории, где идет строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять китайских компаний могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" до конца мая, пишет издание South China Morning Post.
При этом источник в китайской компании Bomesc Offshore Engineering, которая занимается строительством десяти модулей для проекта, заявил изданию, что окончательное решение еще не принято. По его словам, компания остается "в тесном контакте с вовлеченными сторонами", поскольку ситуация "меняется каждый день" и "окончательного решения по этому вопросу еще нет".
Издание отмечает, что помимо Bomesc Offshore Engineering строительством модулей для проекта занимаются такие китайские компании, как Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. На запросы издания в компаниях пока не ответили.
"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Очереди планируется ввести в 2023, 2024 и 2025 годах.
Ранее глава компании Леонид Михельсон заявил, что первая линия "Арктик СПГ 2" почти полностью построена, но санкции вызывают большие сложности, при этом "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации проекта.