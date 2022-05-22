https://ria.ru/20220522/spg-1789990193.html

Несколько китайских компаний могут приостановить участие в "Арктик СПГ — 2"

Несколько китайских компаний могут приостановить участие в "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 22.05.2022

Несколько китайских компаний могут приостановить участие в "Арктик СПГ — 2"

По меньшей мере пять китайских компаний могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" до конца... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:13

2022-05-22T10:13

2022-05-22T10:13

экономика

леонид михельсон

арктик спг - 2

новатэк

ямал спг

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781239042_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_79fd62b29c0aed26e297a4ec3ef32a3a.jpg

ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять китайских компаний могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" до конца мая, пишет издание South China Morning Post.При этом источник в китайской компании Bomesc Offshore Engineering, которая занимается строительством десяти модулей для проекта, заявил изданию, что окончательное решение еще не принято. По его словам, компания остается "в тесном контакте с вовлеченными сторонами", поскольку ситуация "меняется каждый день" и "окончательного решения по этому вопросу еще нет".Издание отмечает, что помимо Bomesc Offshore Engineering строительством модулей для проекта занимаются такие китайские компании, как Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. На запросы издания в компаниях пока не ответили."Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Очереди планируется ввести в 2023, 2024 и 2025 годах.Ранее глава компании Леонид Михельсон заявил, что первая линия "Арктик СПГ 2" почти полностью построена, но санкции вызывают большие сложности, при этом "Новатэк" пока не меняет планов по срокам реализации проекта.

https://ria.ru/20220518/spg-1789151495.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, леонид михельсон, арктик спг - 2, новатэк, ямал спг, китай