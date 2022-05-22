https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790038027.html

В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста

В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста - РИА Новости, 22.05.2022

В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили более 20 бойцов противника. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:17

2022-05-22T19:17

2022-05-22T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

мт-12 "рапира"

россия

владимир путин

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили более 20 бойцов противника."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан", — говорится в сообщении.Отмечается, что силы ДНР также захватили две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и одну командно-штабную бронированную машину.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, мт-12 "рапира", россия, владимир путин