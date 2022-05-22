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В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790038027.html
В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста
В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста - РИА Новости, 22.05.2022
В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили более 20 бойцов противника. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T19:17
2022-05-22T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
мт-12 "рапира"
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили более 20 бойцов противника."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан", — говорится в сообщении.Отмечается, что силы ДНР также захватили две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и одну командно-штабную бронированную машину.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, мт-12 "рапира", россия, владимир путин
19:17 22.05.2022 (обновлено: 19:39 22.05.2022)
 
В ДНР за сутки уничтожили 22 украинских националиста

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 22 украинских националиста

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка НМ ДНР
Самоходная артиллерийская установка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Самоходная артиллерийская установка НМ ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили более 20 бойцов противника.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что силы ДНР также захватили две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и одну командно-штабную бронированную машину.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМТ-12 "Рапира"РоссияВладимир Путин
 
 
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