11:34 22.05.2022 (обновлено: 12:16 22.05.2022)
Российские военные уничтожили 26 районов скопления живой силы ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили 26 районов скопления живой силы ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого вертолетного аэродрома ВС России на Харьковском направлении
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС России на Харьковском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления украинских военных, а также склад с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", — сказал представитель ведомства.
По его словам, убиты более 210 националистов и выведены из строя 38 единиц военной техники.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики", — добавил Конашенков.
Кроме того, российские средства ПВО сбили еще 11 украинских беспилотников. Уничтожены три батареи РСЗО "Град" и станция РЭБ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.