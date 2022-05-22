https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1789995595.html

Российские военные уничтожили 26 районов скопления живой силы ВСУ

Российские военные уничтожили 26 районов скопления живой силы ВСУ - РИА Новости, 22.05.2022

Российские военные уничтожили 26 районов скопления живой силы ВСУ

Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления украинских военных, а также склад с боеприпасами, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:34

2022-05-22T11:34

2022-05-22T12:16

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления украинских военных, а также склад с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", — сказал представитель ведомства.По его словам, убиты более 210 националистов и выведены из строя 38 единиц военной техники."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики", — добавил Конашенков.Кроме того, российские средства ПВО сбили еще 11 украинских беспилотников. Уничтожены три батареи РСЗО "Град" и станция РЭБ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html

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Кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами. 2022-05-22T11:34 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины