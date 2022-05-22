https://ria.ru/20220522/soglashenie-1790020561.html

Рада одобрила выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке

Рада одобрила выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке - РИА Новости, 22.05.2022

Рада одобрила выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке

Украинский парламент проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией, сообщил депутат... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T16:08

2022-05-22T16:08

2022-05-22T16:08

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинский парламент проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения с СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке", - написал Железняк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220522/denonsatsiya-1790018912.html

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в мире, украина, снг, донбасс, верховная рада украины