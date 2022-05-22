https://ria.ru/20220522/siloviki-1790051376.html

Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР

Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР

Украинские силовики пока еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил журналистам военнослужащий... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T22:00

2022-05-22T22:00

2022-05-22T22:00

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

донбасс

леонид пасечник

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пока еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил журналистам военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь, стоящий на позициях под Северодонецком.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Северодонецке, за которые идут бои, остаются 8-9 тысяч украинских боевиков, Киев не дает им разрешение на отступление."На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск", - заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их "дожмут".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/most-1789960046.html

https://ria.ru/20220519/severodonetsk-1789401103.html

северодонецк

луганская народная республика

донбасс

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северодонецк, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, родион мирошник, вооруженные силы украины