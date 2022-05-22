Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/siloviki-1790051376.html
Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР
Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР
Украинские силовики пока еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил журналистам военнослужащий... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T22:00
2022-05-22T22:00
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
родион мирошник
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781953363_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_d7798643774e176dbfe4c19dab3f8091.jpg
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пока еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил журналистам военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь, стоящий на позициях под Северодонецком.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Северодонецке, за которые идут бои, остаются 8-9 тысяч украинских боевиков, Киев не дает им разрешение на отступление."На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск", - заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их "дожмут".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/most-1789960046.html
https://ria.ru/20220519/severodonetsk-1789401103.html
северодонецк
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781953363_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_68035501f9ed79a67b77f42cf8d7aea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северодонецк, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, родион мирошник, вооруженные силы украины
22:00 22.05.2022
 
Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР

В ЛНР сообщили, что украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пока еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил журналистам военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь, стоящий на позициях под Северодонецком.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Северодонецке, за которые идут бои, остаются 8-9 тысяч украинских боевиков, Киев не дает им разрешение на отступление.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 21:47Специальная военная операция на Украине
ЛНР: Киев мог дать задание взорвать мост между Северодонецком и Лисичанском
"На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск", - заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их "дожмут".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:03Специальная военная операция на Украине
Мирошник заявил о частичном контроле сил ЛНР и России над Северодонецком
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаДонбассЛеонид ПасечникРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала