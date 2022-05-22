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Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт - РИА Новости, 22.05.2022
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Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт
Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт - РИА Новости, 22.05.2022
Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт
Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T02:02
2022-05-22T06:07
тейлор свифт (певица)
сша
нью-йоркский университет
энтони блинкен
владимир путин
вашингтон
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками Джорджтаунского университета.Тем не менее госсекретарь признал, что такой шаг с его стороны был бы недипломатичным и постыдным.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на ухудшение отношений с Москвой и усилил санкционное давление на нее. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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тейлор свифт (певица), сша, нью-йоркский университет, энтони блинкен, владимир путин, вашингтон, в мире
02:02 22.05.2022 (обновлено: 06:07 22.05.2022)
 
Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт

Госсекретарь США Блинкен описал отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США
Государственный секретарь США - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками Джорджтаунского университета.
"Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" (Мы больше никогда не будем вместе. — Прим. ред.) президенту Путину", — сказал Блинкен под смех и аплодисменты выпускников.
Тем не менее госсекретарь признал, что такой шаг с его стороны был бы недипломатичным и постыдным.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на ухудшение отношений с Москвой и усилил санкционное давление на нее. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 09:11
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО
 
Тейлор Свифт (певица)СШАНью-Йоркский университетЭнтони БлинкенВладимир ПутинВашингтонВ мире
 
 
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