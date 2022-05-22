https://ria.ru/20220522/shutka-1789974978.html

Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт

Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт - РИА Новости, 22.05.2022

Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт

Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T02:02

2022-05-22T02:02

2022-05-22T06:07

тейлор свифт (певица)

сша

нью-йоркский университет

энтони блинкен

владимир путин

вашингтон

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками Джорджтаунского университета.Тем не менее госсекретарь признал, что такой шаг с его стороны был бы недипломатичным и постыдным.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на ухудшение отношений с Москвой и усилил санкционное давление на нее. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

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тейлор свифт (певица), сша, нью-йоркский университет, энтони блинкен, владимир путин, вашингтон, в мире