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Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт
Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт - РИА Новости, 22.05.2022
Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт
Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T02:02
2022-05-22T02:02
2022-05-22T06:07
тейлор свифт (певица)
сша
нью-йоркский университет
энтони блинкен
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вашингтон
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, процитировал строчки из песни Тейлор Свифт, говоря об отношениях с руководством России на выступлении перед выпускниками Джорджтаунского университета.Тем не менее госсекретарь признал, что такой шаг с его стороны был бы недипломатичным и постыдным.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на ухудшение отношений с Москвой и усилил санкционное давление на нее. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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тейлор свифт (певица), сша, нью-йоркский университет, энтони блинкен, владимир путин, вашингтон, в мире
02:02 22.05.2022 (обновлено: 06:07 22.05.2022)
Блинкен высказался про Россию строчкой из песни Тейлор Свифт
Госсекретарь США Блинкен описал отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт