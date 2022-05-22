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Минобороны Турции сообщило о нейтрализации разыскиваемого боевика РПК - РИА Новости, 22.05.2022
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Минобороны Турции сообщило о нейтрализации разыскиваемого боевика РПК
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации разыскиваемого боевика РПК - РИА Новости, 22.05.2022
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации разыскиваемого боевика РПК
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации объявленного ранее в международный розыск боевика запрещенной в стране Рабочей партии... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:40
2022-05-22T15:40
в мире
турция
ирак
мевлют чавушоглу
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации объявленного ранее в международный розыск боевика запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Айхана Иналхана.Минобороны Турции начало в апреле военную операцию против боевиков запрещенной в стране РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ."Еще один террорист вычеркнут из "оранжевого списка". Было установлено, что одним из террористов РПК, который был нейтрализован в районе операции на севере Ирака 18 мая, был террорист по имени Айхан Иналхан под кодовым именем "Мирза", разыскиваемый по "оранжевому списку", - сообщило турецкое военное ведомство.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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в мире, турция, ирак, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана
15:40 22.05.2022
 
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации разыскиваемого боевика РПК

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации объявленного в международный розыск боевика РПК

© AP Photo / Lefteris PitarakisФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации объявленного ранее в международный розыск боевика запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Айхана Иналхана.
Минобороны Турции начало в апреле военную операцию против боевиков запрещенной в стране РПК, она проходит в северной части Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкая сторона ставит целью обеспечить безопасность своих границ.
"Еще один террорист вычеркнут из "оранжевого списка". Было установлено, что одним из террористов РПК, который был нейтрализован в районе операции на севере Ирака 18 мая, был террорист по имени Айхан Иналхан под кодовым именем "Мирза", разыскиваемый по "оранжевому списку", - сообщило турецкое военное ведомство.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
Сотрудник спецслужб Турции - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 16:21
Спецназ Турции нейтрализовал 12 курдских боевиков, сообщили СМИ
 
В миреТурцияИракМевлют ЧавушоглуРабочая партия Курдистана
 
 
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