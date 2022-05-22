https://ria.ru/20220522/ranenye-1790033584.html

Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек

Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек - РИА Новости, 22.05.2022

Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек

Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до четырех человек, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T18:29

2022-05-22T18:29

2022-05-22T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

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украина

сцкк

владимир путин

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до четырех человек, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее заявляли о гибели одного мирного жителя и ранении еще троих граждан, в том числе женщины 1948 года рождения и мужчины 1959 года рождения. Анкетные данные третьего пострадавшего не уточнялись."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточняющая информация о ранении мирных жителей: женщины 1976 года рождения и мужчины 1965 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) населенного пункта Волноваха по улице Комсомольская. Таким образом, общее количество пострадавших при обстреле Волновахи 22 мая составляет пять человек: четверо ранены, еще один погиб", — говорится в релизе.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1790031924.html

https://ria.ru/20220522/obstrel-1790024414.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк, владимир путин