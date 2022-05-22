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Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/ranenye-1790033584.html
Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек
Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек - РИА Новости, 22.05.2022
Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек
Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до четырех человек, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T18:29
2022-05-22T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до четырех человек, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее заявляли о гибели одного мирного жителя и ранении еще троих граждан, в том числе женщины 1948 года рождения и мужчины 1959 года рождения. Анкетные данные третьего пострадавшего не уточнялись."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточняющая информация о ранении мирных жителей: женщины 1976 года рождения и мужчины 1965 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) населенного пункта Волноваха по улице Комсомольская. Таким образом, общее количество пострадавших при обстреле Волновахи 22 мая составляет пять человек: четверо ранены, еще один погиб", — говорится в релизе.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790031924.html
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волноваха
донецкая народная республика
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк, владимир путин
18:29 22.05.2022 (обновлено: 19:08 22.05.2022)
 
Число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех человек

Представительство ДНР в СЦКК: число раненных при обстреле Волновахи возросло до четырех

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск возросло до четырех человек, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее заявляли о гибели одного мирного жителя и ранении еще троих граждан, в том числе женщины 1948 года рождения и мужчины 1959 года рождения. Анкетные данные третьего пострадавшего не уточнялись.
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"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточняющая информация о ранении мирных жителей: женщины 1976 года рождения и мужчины 1965 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) населенного пункта Волноваха по улице Комсомольская. Таким образом, общее количество пострадавших при обстреле Волновахи 22 мая составляет пять человек: четверо ранены, еще один погиб", — говорится в релизе.
Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВладимир Путин
 
 
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