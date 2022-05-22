https://ria.ru/20220522/pozhary-1789989349.html

В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров

В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2022

В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров

В РФ за сутки зарегистрировано 136 природных пожаров, девять – из-за сжигания отходов, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:02

2022-05-22T10:02

2022-05-22T10:02

происшествия

россия

слюдянский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

республика тыва

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В РФ за сутки зарегистрировано 136 природных пожаров, девять – из-за сжигания отходов, сообщает пресс-служба МЧС России."На территории РФ за сутки зарегистрированы 247 термических точек, из них подтверждены 213 (136 – природные (ландшафтные) пожары, 68 – палы растительности, 9 – сжигание отходов). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы. Действует 96 очагов лесных пожаров на площади 42 285,94 га, из них 5 очагов лесных пожаров на площади 358 га – локализованы", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки авиация ведомства привлекалась для тушения природных пожаров в Братском и Слюдянском районах Иркутской области. Кроме того, два самолета Бе-200ЧС МЧС России произвели 25 сливов, сбросили 225 тонн воды. Четыре вертолета Ми-8 МЧС России в Республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях доставили 134 человека.Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 4,4 тыс. человек, 756 единиц техники и шесть воздушных судов.

https://ria.ru/20220519/shtraf-1789471248.html

россия

слюдянский район

иркутская область

республика бурятия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, слюдянский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, республика тыва