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В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2022
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В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров
В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2022
В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров
В РФ за сутки зарегистрировано 136 природных пожаров, девять – из-за сжигания отходов, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T10:02
2022-05-22T10:02
происшествия
россия
слюдянский район
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
республика тыва
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В РФ за сутки зарегистрировано 136 природных пожаров, девять – из-за сжигания отходов, сообщает пресс-служба МЧС России."На территории РФ за сутки зарегистрированы 247 термических точек, из них подтверждены 213 (136 – природные (ландшафтные) пожары, 68 – палы растительности, 9 – сжигание отходов). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы. Действует 96 очагов лесных пожаров на площади 42 285,94 га, из них 5 очагов лесных пожаров на площади 358 га – локализованы", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки авиация ведомства привлекалась для тушения природных пожаров в Братском и Слюдянском районах Иркутской области. Кроме того, два самолета Бе-200ЧС МЧС России произвели 25 сливов, сбросили 225 тонн воды. Четыре вертолета Ми-8 МЧС России в Республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях доставили 134 человека.Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 4,4 тыс. человек, 756 единиц техники и шесть воздушных судов.
https://ria.ru/20220519/shtraf-1789471248.html
россия
слюдянский район
иркутская область
республика бурятия
республика тыва
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происшествия, россия, слюдянский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, республика тыва
10:02 22.05.2022
 
В России за сутки зарегистрировали более 130 природных пожаров

В России за сутки зафиксировали 136 природных пожаров, в том числе из-за сжигания отходов

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В РФ за сутки зарегистрировано 136 природных пожаров, девять – из-за сжигания отходов, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На территории РФ за сутки зарегистрированы 247 термических точек, из них подтверждены 213 (136 – природные (ландшафтные) пожары, 68 – палы растительности, 9 – сжигание отходов). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы. Действует 96 очагов лесных пожаров на площади 42 285,94 га, из них 5 очагов лесных пожаров на площади 358 га – локализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки авиация ведомства привлекалась для тушения природных пожаров в Братском и Слюдянском районах Иркутской области. Кроме того, два самолета Бе-200ЧС МЧС России произвели 25 сливов, сбросили 225 тонн воды. Четыре вертолета Ми-8 МЧС России в Республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях доставили 134 человека.
Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 4,4 тыс. человек, 756 единиц техники и шесть воздушных судов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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ПроисшествияРоссияСлюдянский районИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БурятияРеспублика Тыва
 
 
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