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В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/postradavshie-1790054463.html
В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины
В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 22.05.2022
В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины
Двое жителей города Кременная получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщила Генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T22:37
2022-05-22T22:37
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Двое жителей города Кременная получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщила Генпрокуратура ЛНР."Вооруженные формирования Украины совершили массированный артиллерийский обстрел по инфраструктуре города Кременная. В результате обстрела получили ранения двое жителей города, которым оказывается медицинская помощь, повреждено более 100 квартир, полностью уничтожен частный дом и продуктовый киоск, также повреждена линия электропередачи", - сообщили журналистам в ведомстве.Работники органов прокуратуры работают на месте происшествия, фиксируют результаты преступной деятельности вооруженных формирований Украины.
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украина, луганская народная республика
22:37 22.05.2022
 
В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины

Генпрокуратура ЛНР сообщила, что в Кременной двое жителей пострадали от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в ЛНР
Разрушенные дома в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные дома в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Двое жителей города Кременная получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщила Генпрокуратура ЛНР.
"Вооруженные формирования Украины совершили массированный артиллерийский обстрел по инфраструктуре города Кременная. В результате обстрела получили ранения двое жителей города, которым оказывается медицинская помощь, повреждено более 100 квартир, полностью уничтожен частный дом и продуктовый киоск, также повреждена линия электропередачи", - сообщили журналистам в ведомстве.
Работники органов прокуратуры работают на месте происшествия, фиксируют результаты преступной деятельности вооруженных формирований Украины.
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