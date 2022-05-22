https://ria.ru/20220522/postradavshie-1790054463.html

В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины

В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 22.05.2022

В Кременной двое жителей пострадали от обстрелов со стороны Украины

Двое жителей города Кременная получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщила Генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T22:37

2022-05-22T22:37

2022-05-22T22:37

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Двое жителей города Кременная получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщила Генпрокуратура ЛНР."Вооруженные формирования Украины совершили массированный артиллерийский обстрел по инфраструктуре города Кременная. В результате обстрела получили ранения двое жителей города, которым оказывается медицинская помощь, повреждено более 100 квартир, полностью уничтожен частный дом и продуктовый киоск, также повреждена линия электропередачи", - сообщили журналистам в ведомстве.Работники органов прокуратуры работают на месте происшествия, фиксируют результаты преступной деятельности вооруженных формирований Украины.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1790022680.html

украина

луганская народная республика

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украина, луганская народная республика