https://ria.ru/20220522/pogoda-1790009828.html

В Москве ночью температура воздуха может понизиться до минус двух

В Москве ночью температура воздуха может понизиться до минус двух - РИА Новости, 22.05.2022

В Москве ночью температура воздуха может понизиться до минус двух

Ближайшей ночью в столичном регионе температура воздуха местами может понизиться до минус двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:16

2022-05-22T14:16

2022-05-22T14:56

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ближайшей ночью в столичном регионе температура воздуха местами может понизиться до минус двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, минувшая ночь на севере Европейской России ознаменовалась холодными утренниками: минимальные температуры варьировались от минус 1 до минус 6 градусов. И в ближайшую ночь "география заморозков" расширится, сказал синоптик."Область околонулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой, кроме Русского Севера, еще и Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье и большую часть областей Центральной России, в том числе столичный регион, где температура воздуха под утро местами может понизиться до нуля - минус 2. В самой же Москве до заморозков, скорее всего, не дойдет, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник составит плюс 1 - плюс 3", - сообщил Тишковец.Он также отметил, что это, по всей видимости, не последние заморозки в мае – иней на траве может появится еще и среду, 25 мая.

https://ria.ru/20220522/pogoda-1789988257.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец