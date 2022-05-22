https://ria.ru/20220522/pogoda-1789988257.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 22.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T09:50

2022-05-22T09:50

2022-05-22T09:50

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему очередной выходной выдастся погожим, но из-за северо-восточной тяги ветров станет прохладнее, температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. Будет облачно с прояснениями, в первой половине дня больше солнца, во второй половине дня - облака появятся, но без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14 градусов, в Подмосковье - плюс 10 - плюс 15", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220519/pogoda-1789475077.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода