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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 22.05.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 22.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T09:50
2022-05-22T09:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему очередной выходной выдастся погожим, но из-за северо-восточной тяги ветров станет прохладнее, температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. Будет облачно с прояснениями, в первой половине дня больше солнца, во второй половине дня - облака появятся, но без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14 градусов, в Подмосковье - плюс 10 - плюс 15", - сказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
09:50 22.05.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова
Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, благодаря чему очередной выходной выдастся погожим, но из-за северо-восточной тяги ветров станет прохладнее, температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. Будет облачно с прояснениями, в первой половине дня больше солнца, во второй половине дня - облака появятся, но без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14 градусов, в Подмосковье - плюс 10 - плюс 15", - сказал Тишковец.
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По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.
 
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