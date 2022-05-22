https://ria.ru/20220522/obstrel-1790039556.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли город Кременная в Луганской народной республике из минометов калибром 120 миллиметров, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T19:34

2022-05-22T19:34

2022-05-22T19:34

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли город Кременная в Луганской народной республике из минометов калибром 120 миллиметров, сообщил журналистам представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм", - сообщил офицер представительства.Как сообщил РИА Новости президент отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки", подразделение которого выполняет ряд боевых задач у линии фронта, в результате обстрела есть пострадавшие жители города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/vsu-1789989884.html

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украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины