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Мирный житель погиб при обстреле Волновахи украинскими войсками - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790022680.html
Мирный житель погиб при обстреле Волновахи украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Волновахи украинскими войсками - РИА Новости, 22.05.2022
Мирный житель погиб при обстреле Волновахи украинскими войсками
Один мирный житель погиб при обстреле Волновахи со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T16:32
2022-05-22T17:02
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
волноваха
сцкк
в мире
владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле Волновахи со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее отмечалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) населенного пункта Волноваха. Анкетные данные погибшего устанавливаются. Еще трое гражданских получили ранения: женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Анкетные данные третьего пострадавшего устанавливаются", — говорится в релизе.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790022160.html
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украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, волноваха, сцкк, в мире, владимир путин
16:32 22.05.2022 (обновлено: 17:02 22.05.2022)
 
Мирный житель погиб при обстреле Волновахи украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Волновахи украинскими войсками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле Волновахи со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее отмечалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.
Осколки разбитого окна жилого дома в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 16:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) населенного пункта Волноваха. Анкетные данные погибшего устанавливаются. Еще трое гражданских получили ранения: женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Анкетные данные третьего пострадавшего устанавливаются", — говорится в релизе.
Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ДНР на блокпосту - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 11:01Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР и ЛНР освободили 216 населенных пунктов
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВолновахаСЦККВ миреВладимир Путин
 
 
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