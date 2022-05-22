16:32 22.05.2022 (обновлено: 17:02 22.05.2022)
Мирный житель погиб при обстреле Волновахи украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Волновахи украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле Волновахи со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее отмечалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) населенного пункта Волноваха. Анкетные данные погибшего устанавливаются. Еще трое гражданских получили ранения: женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Анкетные данные третьего пострадавшего устанавливаются", — говорится в релизе.
Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.