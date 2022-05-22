13:42 22.05.2022 (обновлено: 13:49 22.05.2022)
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой
Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ обстреляли здание больницы в Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание больницы в городе Ясиноватая в ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Ясиноватой. Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице Школьной", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.