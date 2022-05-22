https://ria.ru/20220522/obstrel-1790006050.html

Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли здание больницы в городе Ясиноватая в ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:42

2022-05-22T13:42

2022-05-22T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

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днр

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание больницы в городе Ясиноватая в ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Ясиноватой. Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице Школьной", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в воскресенье несколько раз сообщало об обстрелах Ясиноватой, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина, днр