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Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790006050.html
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли здание больницы в городе Ясиноватая в ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:42
2022-05-22T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
днр
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание больницы в городе Ясиноватая в ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Ясиноватой. Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице Школьной", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в воскресенье несколько раз сообщало об обстрелах Ясиноватой, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html
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в мире, ясиноватая, украина, днр
13:42 22.05.2022 (обновлено: 13:49 22.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой

Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ обстреляли здание больницы в Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание больницы в городе Ясиноватая в ДНР, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали больницу в Ясиноватой. Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице Школьной", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в воскресенье несколько раз сообщало об обстрелах Ясиноватой, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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