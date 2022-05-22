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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1789978258.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив девять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T05:41
2022-05-22T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив девять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/obstrel-1789976303.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганск, луганская народная республика
05:41 22.05.2022 (обновлено: 06:08 22.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив девять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.00 с направления н.п. Горское по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (9 снарядов)", — говорится в посте.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассЛуганскЛуганская Народная Республика
 
 
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