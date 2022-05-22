https://ria.ru/20220522/obstrel-1789978258.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив девять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T05:41

2022-05-22T05:41

2022-05-22T06:08

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

луганск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпустив девять снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1789976303.html

украина

россия

донбасс

луганск

луганская народная республика

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганск, луганская народная республика