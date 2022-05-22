https://ria.ru/20220522/obstrel-1789976303.html

Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке

Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке

представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T03:31

2022-05-22T03:31

2022-05-22T03:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Горловку, выпустив три гранаты из РПГ, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — это расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население насленного пункта насчитывало более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/obstrel-1789972594.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина