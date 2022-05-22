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Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/obstrel-1789976303.html
Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке
Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T03:31
2022-05-22T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Горловку, выпустив три гранаты из РПГ, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — это расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население насленного пункта насчитывало более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина
03:31 22.05.2022 (обновлено: 03:48 22.05.2022)
 
Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке

© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Горловку, выпустив три гранаты из РПГ, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01.50 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", — говорится в публикации.

Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — это расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население насленного пункта насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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