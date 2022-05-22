03:31 22.05.2022 (обновлено: 03:48 22.05.2022)
Украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили три гранаты из РПГ по Горловке
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Горловку, выпустив три гранаты из РПГ, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01.50 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", — говорится в публикации.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Сейчас самые часто обстреливаемые районы Горловки — это расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население насленного пункта насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.