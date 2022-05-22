https://ria.ru/20220522/nikola-1789784747.html

"Вторая Масленица". Чего мы не знаем о Николе Вешнем

"Вторая Масленица". Чего мы не знаем о Николе Вешнем - РИА Новости, 22.05.2022

"Вторая Масленица". Чего мы не знаем о Николе Вешнем

Праздник церковный, а обряды народные. Еще сто лет назад Никола Вешний был одной из самых значимых дат, с которой связано множество причудливых ритуалов. Хотя... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T08:00

2022-05-22T08:00

2022-05-22T08:12

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Праздник церковный, а обряды народные. Еще сто лет назад Никола Вешний был одной из самых значимых дат, с которой связано множество причудливых ритуалов. Хотя почти все они позабылись, сам святой до сих пор очень популярен. О феномене святителя — в материале РИА Новости.Раздвоение личностиНа Руси было два Николы. Первый — в "шапке" — покровитель рыбаков и домашнего очага. Помощник обездоленных. Ну и, конечно, чудотворец. Народ особо любил предание о том, как он спас трех девиц от позора: у их отца не было денег на приданое, поэтому святой тайно подбрасывал мешочки с золотом.Второй — "угодник божий", которому молились о хорошем урожае. Скот тоже оставляли на его попечение. Перед выпасом крестьяне произносили особые заговоры, призывая невидимого стража. А конюхи, например, перед первым в году ночным выгоном лошадей вонзали в порог дома нож. Чтобы табун не съели волки.Все это на самом деле про одного человека — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Такое раздвоение связано с церковным календарем, где сразу два дня в честь святого: память о кончине 19 декабря и перенесение мощей с территории современной Турции в итальянский Бари 22 мая.Хотя "перенесение" — мягко сказано. Барийские купцы, католики, по сути украли святыню у православных. Это было в XI веке. Торговцы с Апеннин активно осваивали малоазийский рынок. Множество в одночасье разбогатевших городов скупали реликвии разных культур.Но жители Мир не хотели отдавать свою главную ценность. Даже несмотря на то, что к городу подступали войска сельджуков, грозившие полностью его уничтожить. Поэтому барийцы провернули секретную операцию: проникли в храм и выкрали мощи Николая. И настолько обидели греков, что те до сих пор не празднуют его день.Славянский прототипА вот на Руси майского Николу Вешнего любят даже больше, чем зимнего. По нескольким причинам.Например, еще век назад в этот день "провожали зиму": совершали почти такие же обряды, как на Масленицу. Дело в том, что в старину у крестьян было два, а не четыре времени года."Этнографы встречают отголоски древних ритуалов до сих пор. Например, в глухих деревнях на берегах Енисея местные жители "закликают лето" и просят Николая Угодника о скорейшем оттаивании речных льдов", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.То есть праздник относится к числу переходных — особо важных. Именно после 22 мая с обряда "хождения в жито" обычно начинали посевную. Выходили в поле и приговаривали: "Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!" Отсюда, кстати, альтернативные названия праздника — Никола Травник и Никола Льняной.Обряды очень древние, хотя дату перенесения мощей Чудотворца в Бари отмечают с XII-XIII столетия. "Но святого стали почитать почти сразу после принятия христианства в X веке, — продолжает Дорохова. — Согласно одной из гипотез, образ святителя слился с фигурой языческого бога Велеса — покровителя скота. Поэтому те же конюхи видели в нем своего заступника".Отсюда и необычный ритуал — "никольщина". В ночь на 22 мая мужчины, преимущественно скотоводы, запирались в избе и устраивали грандиозный пир. Таким образом задабривали Николу. Женщин и детей не пускали."Русский" грекЭти ритуалы давно позабыты. Как и само название праздника — Никола Вешний. Однако в народной памяти день все равно значимый.Как поясняет духовенство, люди всегда очень любили святителя. Ему посвящено множество храмов. В России — более семи тысяч, почти пятая часть."При этом о его жизни на самом деле известно мало. О таких святых, как Иоанн Златоуст или Григорий Богослов, великих учителях Церкви, мы знаем гораздо больше, но церквей, освященных в память о них, почти нет", — отмечает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Согласно опросу ВЦИОМ, Николай Угодник — в тройке самых узнаваемых святых наряду с Серафимом Саровским и Матроной Московской."Популярен он и за рубежом. Причем скорее как русский. "Несколько лет назад, будучи в США, я наткнулся на книгу под названием "Образ Бога у народов мира", — рассказывает иеромонах Макарий. — Там приводились изображения Христа в разных культурах: африканской, индийской и других. И вот на странице, посвященной русским, я с удивлением наткнулся на икону святителя Николая вместо Спасителя".Православные верят в немедленную помощь Николая Чудотворца. Ведь его считают покровителем не только скотоводов и пахарей, но и множества других профессий, например моряков и торговцев.

https://ria.ru/20220430/paskha-1786211214.html

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справки, серафим саровский (прохор мошнин), николай чудотворец, мир, турция, бари, вциом