https://ria.ru/20220522/maslo-1789862982.html

Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду

Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду - РИА Новости, 22.05.2022

Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду

От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T02:15

2022-05-22T02:15

2022-05-22T02:15

общество

россия

александра разаренова (диетолог)

еда

здоровье

питание

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она объяснила, как не испортить пищу.Некоторые виды масла имеют особенность: при нагревании в них активно образуются свободные радикалы, предупредила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Разаренова. Это очень опасные для здоровья частицы.Продукты, пропитавшиеся таким маслом, становятся вредными для организма, считает она."Если в процессе поджаривания вы используете масло, неприспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов", — пояснила Разаренова.По ее словам, масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке. Поэтому для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот, добавила диетолог.Нерафинированные растительные масла, как правило, не соответствуют этим критериям, продолжила диетолог. Она рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения."Обычно этим требованиям отвечают рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения. Они лучше подходят для приготовления пищи при высоких температурах, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию", — уточнила Разаренова.

https://rsport.ria.ru/20220520/gormony-1778437352.html

https://rsport.ria.ru/20220518/maslo-1777751516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александра разаренова (диетолог), еда, здоровье, питание