Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220522/maslo-1789862982.html
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду - РИА Новости, 22.05.2022
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду
От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T02:15
2022-05-22T02:15
общество
россия
александра разаренова (диетолог)
еда
здоровье
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150787/89/1507878945_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c0c74e2b5eb3e88ea3bb6db09b680960.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она объяснила, как не испортить пищу.Некоторые виды масла имеют особенность: при нагревании в них активно образуются свободные радикалы, предупредила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Разаренова. Это очень опасные для здоровья частицы.Продукты, пропитавшиеся таким маслом, становятся вредными для организма, считает она."Если в процессе поджаривания вы используете масло, неприспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов", — пояснила Разаренова.По ее словам, масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке. Поэтому для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот, добавила диетолог.Нерафинированные растительные масла, как правило, не соответствуют этим критериям, продолжила диетолог. Она рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения."Обычно этим требованиям отвечают рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения. Они лучше подходят для приготовления пищи при высоких температурах, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию", — уточнила Разаренова.
https://rsport.ria.ru/20220520/gormony-1778437352.html
https://rsport.ria.ru/20220518/maslo-1777751516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150787/89/1507878945_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_16305bf6aa4da3a8db3a0b4445c5c1bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александра разаренова (диетолог), еда, здоровье, питание
02:15 22.05.2022
 
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду

Диетолог Разаренова: для жарки необходимо выбирать масла с высокой точкой дымления

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСковорода
Сковорода - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сковорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она объяснила, как не испортить пищу.
Некоторые виды масла имеют особенность: при нагревании в них активно образуются свободные радикалы, предупредила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Разаренова. Это очень опасные для здоровья частицы.
"Они поддерживают воспалительные процессы, приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям в организме, а также обладают канцерогенными свойствами, что создает серьезную угрозу здоровью", — отметила диетолог.
Продукты, пропитавшиеся таким маслом, становятся вредными для организма, считает она.
"Если в процессе поджаривания вы используете масло, неприспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов", — пояснила Разаренова.
Овощи на столе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 03:39ЗОЖ
Как не допустить гормональный сбой: правила питания от эндокринолога
По ее словам, масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке. Поэтому для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот, добавила диетолог.
"Для жарки необходимо выбирать те масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот, не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот", — посоветовала Разаренова.
Нерафинированные растительные масла, как правило, не соответствуют этим критериям, продолжила диетолог. Она рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения.
"Обычно этим требованиям отвечают рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения. Они лучше подходят для приготовления пищи при высоких температурах, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию", — уточнила Разаренова.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 02:15ЗОЖ
Россиянам рассказали, как нужно хранить открытое подсолнечное масло
 
ОбществоРоссияАлександра Разаренова (диетолог)ЕдаЗдоровьеПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала