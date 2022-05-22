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Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду - РИА Новости, 22.05.2022
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду
От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T02:15
2022-05-22T02:15
2022-05-22T02:15
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она объяснила, как не испортить пищу.Некоторые виды масла имеют особенность: при нагревании в них активно образуются свободные радикалы, предупредила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Разаренова. Это очень опасные для здоровья частицы.Продукты, пропитавшиеся таким маслом, становятся вредными для организма, считает она."Если в процессе поджаривания вы используете масло, неприспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов", — пояснила Разаренова.По ее словам, масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке. Поэтому для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот, добавила диетолог.Нерафинированные растительные масла, как правило, не соответствуют этим критериям, продолжила диетолог. Она рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения."Обычно этим требованиям отвечают рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения. Они лучше подходят для приготовления пищи при высоких температурах, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию", — уточнила Разаренова.
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общество, россия, александра разаренова (диетолог), еда, здоровье, питание
Диетолог рассказала, на каком масле безопасно жарить еду
Диетолог Разаренова: для жарки необходимо выбирать масла с высокой точкой дымления
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
От выбора масла для жарки зависит не только вкус еды, но и ее химический состав, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она объяснила, как не испортить пищу.
Некоторые виды масла имеют особенность: при нагревании в них активно образуются свободные радикалы, предупредила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Разаренова
. Это очень опасные для здоровья частицы.
"Они поддерживают воспалительные процессы, приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям в организме, а также обладают канцерогенными свойствами, что создает серьезную угрозу здоровью", — отметила диетолог.
Продукты, пропитавшиеся таким маслом, становятся вредными для организма, считает она.
"Если в процессе поджаривания вы используете масло, неприспособленное к высоким температурам, вместо полезного продукта в итоге вы получаете блюдо, содержащее большое количество свободных радикалов", — пояснила Разаренова.
По ее словам, масло становится токсичным тогда, когда начинает дымиться на сковородке. Поэтому для жарки стоит выбирать продукт, который достигает этого состояния при наиболее высокой температуре. Обычно к нагреванию бывает устойчиво масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот, добавила диетолог.
"Для жарки необходимо выбирать те масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот, не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот", — посоветовала Разаренова.
Нерафинированные растительные масла, как правило, не соответствуют этим критериям, продолжила диетолог. Она рекомендует жарить пищу на рафинированном растительном масле или использовать для этого жиры животного происхождения.
"Обычно этим требованиям отвечают рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения. Они лучше подходят для приготовления пищи при высоких температурах, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию", — уточнила Разаренова.