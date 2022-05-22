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Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц - РИА Новости, 22.05.2022
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Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц
Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц - РИА Новости, 22.05.2022
Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:06
2022-05-22T14:06
в мире
александр семенов (батальон "восток")
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая – РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц."На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию… На данный момент работает четыре больницы… Нам осталось запустить еще одну",- сказал Иващенко журналистам.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220520/shoygu-1789847374.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики
РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен.
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, россия, донецкая народная республика
14:06 22.05.2022
 
Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц

Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая – РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц.
"На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию… На данный момент работает четыре больницы… Нам осталось запустить еще одну",- сказал Иващенко журналистам.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 21:48
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
 
В миреАлександр Семенов (батальон "Восток")МариупольРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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