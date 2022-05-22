Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц
Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая – РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц.
"На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию… На данный момент работает четыре больницы… Нам осталось запустить еще одну",- сказал Иващенко журналистам.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
20 мая, 21:48Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя