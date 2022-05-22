https://ria.ru/20220522/mariupol-1790008882.html

Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц

Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц - РИА Новости, 22.05.2022

Мэр Мариуполя заявил, что в городе работают четыре из пяти больниц

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T14:06

2022-05-22T14:06

2022-05-22T14:06

в мире

александр семенов (батальон "восток")

мариуполь

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788782065_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_556553587cd08bfd66f334d413fdef96.jpg

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 22 мая – РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц."На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию… На данный момент работает четыре больницы… Нам осталось запустить еще одну",- сказал Иващенко журналистам.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220520/shoygu-1789847374.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тоннель "Азовстали", откуда выходили украинские боевики РИА Новости сняло тоннель "Азовстали", откуда выходили сдаваться украинские боевики. Это первые кадры входа после завершения их сдачи в плен. 2022-05-22T14:06 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, россия, донецкая народная республика