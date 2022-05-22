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В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом - РИА Новости, 22.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220522/koronavirus-1789992791.html
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом - РИА Новости, 22.05.2022
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом
В РФ за сутки госпитализированы 1 054 человека с коронавирусом, всего выявили 4 710 новых случаев COVID-19, умерли 80 заболевших, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T11:04
2022-05-22T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1 054 человека с коронавирусом, всего выявили 4 710 новых случаев COVID-19, умерли 80 заболевших, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 мая в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 69, ситуация не изменилась в двух регионах.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество
11:04 22.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом

В России за сутки выявили 4710 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1 054 человека с коронавирусом, всего выявили 4 710 новых случаев COVID-19, умерли 80 заболевших, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 22 мая в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%", - говорится в сообщении.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:03В России
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Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 69, ситуация не изменилась в двух регионах.
 
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