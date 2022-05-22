https://ria.ru/20220522/koronavirus-1789992791.html

В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом - РИА Новости, 22.05.2022

В России за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом

В РФ за сутки госпитализированы 1 054 человека с коронавирусом, всего выявили 4 710 новых случаев COVID-19, умерли 80 заболевших, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T11:04

2022-05-22T11:04

2022-05-22T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1 054 человека с коронавирусом, всего выявили 4 710 новых случаев COVID-19, умерли 80 заболевших, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 мая в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 14 регионах, снижение - в 69, ситуация не изменилась в двух регионах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/lukashev-1789680270.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество