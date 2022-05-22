https://ria.ru/20220522/gazoprovod-1790056019.html
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода - РИА Новости, 22.05.2022
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода
Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T23:03
2022-05-22T23:03
2022-05-22T23:03
экономика
словакия
польша
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ПРАГА, 22 мая – РИА Новости. Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный природный газ (СПГ), в ближайшее время будет завершено, сообщила в воскресенье пресс-служба минэкономики Словакии."Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", - говорится в сообщении.Объединение газовых систем Словакии и Польши является одним из крупнейших проектов в развитии энергетической инфраструктуры в Словакии, а также важной частью газовых коридоров по маршруту Север-Юг в регионе Центральной и Восточной Европы, отметила пресс-служба минэкономики Словакии.В течение последнего месяца Словакия через средиземноморские порты уже получила два танкера с СПГ. В настоящее время Словакия получает 85% потребляемого газа из России.
https://ria.ru/20220512/polsha-1788194117.html
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экономика, словакия, польша, восточная европа
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода
В Словакии заявили о скором завершении строительства словацко-польского газопровода