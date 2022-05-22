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В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода - РИА Новости, 22.05.2022
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В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода - РИА Новости, 22.05.2022
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода
Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T23:03
2022-05-22T23:03
экономика
словакия
польша
восточная европа
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ПРАГА, 22 мая – РИА Новости. Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный природный газ (СПГ), в ближайшее время будет завершено, сообщила в воскресенье пресс-служба минэкономики Словакии."Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", - говорится в сообщении.Объединение газовых систем Словакии и Польши является одним из крупнейших проектов в развитии энергетической инфраструктуры в Словакии, а также важной частью газовых коридоров по маршруту Север-Юг в регионе Центральной и Восточной Европы, отметила пресс-служба минэкономики Словакии.В течение последнего месяца Словакия через средиземноморские порты уже получила два танкера с СПГ. В настоящее время Словакия получает 85% потребляемого газа из России.
https://ria.ru/20220512/polsha-1788194117.html
словакия
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экономика, словакия, польша, восточная европа
23:03 22.05.2022
 
В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода

В Словакии заявили о скором завершении строительства словацко-польского газопровода

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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ПРАГА, 22 мая – РИА Новости. Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный природный газ (СПГ), в ближайшее время будет завершено, сообщила в воскресенье пресс-служба минэкономики Словакии.
"Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", - говорится в сообщении.
Объединение газовых систем Словакии и Польши является одним из крупнейших проектов в развитии энергетической инфраструктуры в Словакии, а также важной частью газовых коридоров по маршруту Север-Юг в регионе Центральной и Восточной Европы, отметила пресс-служба минэкономики Словакии.
В течение последнего месяца Словакия через средиземноморские порты уже получила два танкера с СПГ. В настоящее время Словакия получает 85% потребляемого газа из России.
Компрессорная станция газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:42
Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа"
 
ЭкономикаСловакияПольшаВосточная Европа
 
 
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