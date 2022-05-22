https://ria.ru/20220522/gaz-1790017856.html

В Минэкономики Германии захотели ликвидировать газовую сеть, пишут СМИ

В Минэкономики Германии захотели ликвидировать газовую сеть, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2022

В Минэкономики Германии захотели ликвидировать газовую сеть, пишут СМИ

Власти Германии планируют ликвидировать газораспределительную сеть в стране в рамках декарбонизации и перехода на экологически чистую энергетику, пишет газета... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:41

2022-05-22T15:41

2022-05-22T15:41

жкх

германия

экономика

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Власти Германии планируют ликвидировать газораспределительную сеть в стране в рамках декарбонизации и перехода на экологически чистую энергетику, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник.По информации СМИ, статс-секретарь Министерства экономики Патрик Грайхен на одном из мероприятий попросил представителей коммунальных служб спланировать демонтаж. При этом он сослался на график декарбонизации."Конечно, к 2045 году газа в сетях уже не будет", — приводит его слова газета. Статс-секретарь также назвал мечтой первоначальный план по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода.Однако многие в ФРГ раскритиковали такое предложение. В частности, глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг счел идею нецелесообразной, так как это обесценит многомиллиардную инфраструктуру. Директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ назвала подобные планы контрпродуктивными, отметив, что газораспределительные сети — часть будущей энергетической системы Германии.На фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.После введения санкций Москва с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.

https://ria.ru/20220521/gaz-1789871492.html

https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html

германия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

жкх, германия, экономика