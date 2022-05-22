https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790029153.html

МИД Финляндии оценил сроки решения проблем с Турцией по членству в НАТО

МИД Финляндии оценил сроки решения проблем с Турцией по членству в НАТО - РИА Новости, 22.05.2022

МИД Финляндии оценил сроки решения проблем с Турцией по членству в НАТО

Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T17:43

2022-05-22T17:43

2022-05-22T18:10

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пекка хаависто

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Переговоры (с Турцией – ред.) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель", - приводит слова главы МИД турецкая газета Star.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

https://ria.ru/20220522/nato-1790016849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, финляндия, нато, пекка хаависто