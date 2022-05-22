17:43 22.05.2022 (обновлено: 18:10 22.05.2022)
МИД Финляндии оценил сроки решения проблем с Турцией по членству в НАТО
Глава МИД Финляндии Хаависто: решение проблем с Турцией по членству в НАТО займет недели
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
Вчера, 08:00США разыгрывают неоосманскую карту
"Переговоры (с Турцией – ред.) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель", - приводит слова главы МИД турецкая газета Star.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.