https://ria.ru/20220522/donetsk-1790006566.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.05.2022

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T13:46

2022-05-22T13:46

2022-05-22T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка, по улице Куйбышева, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/obstrel-1789965665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина