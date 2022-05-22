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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220522/donetsk-1790006566.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.05.2022
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:46
2022-05-22T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка, по улице Куйбышева, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина
13:46 22.05.2022 (обновлено: 16:52 22.05.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

При обстреле Куйбышевского районе Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка
Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уничтоженные в результате обстрелов ВСУ легковые автомобили в Куйбышевском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка, по улице Куйбышева, получил ранение мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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