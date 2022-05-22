Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска за шесть минут дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.26 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район) выпущен один снаряд калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.