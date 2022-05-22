https://ria.ru/20220522/donbass-1789991812.html

Украинские войска обстреляли Васильевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Васильевку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские войска обстреляли Васильевку в ДНР

Украинские войска в 10.20 обстреляли населенный пункт Васильевка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:43

2022-05-22T10:43

2022-05-22T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 обстреляли населенный пункт Васильевка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - н.п. Авдеевка - н.п. Васильевка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/aleksandrovka-1789991676.html

украина

россия

донбасс

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс