https://ria.ru/20220522/belorussiya-1790018816.html
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:48
2022-05-22T15:48
2022-05-22T18:57
в мире
белоруссия
украина
александр вольфович
чернигов
киевская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a580c326130be5724c062ccdc699ef8.jpg
МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, подобные акции стали частью более обширной работы по инженерному оборудованию приграничных рубежей. В частности, с украинской стороны идет минирование и осуществление завалов.Также Вольфович сообщил, что ВСУ сосредоточили 10,5 тысячи человек на ровенском направлении, 4,5 тысячи с стороны Чернигова и более пяти тысячв Киевской области.
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788803722.html
белоруссия
украина
чернигов
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40cdd0b07214d05d26639cbe023c4299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр вольфович, чернигов, киевская область, вооруженные силы украины
15:48 22.05.2022 (обновлено: 18:57 22.05.2022)
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске
Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о диверсантах с Украины на территории страны