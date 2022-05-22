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Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске - РИА Новости, 22.05.2022
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Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске - РИА Новости, 22.05.2022
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T15:48
2022-05-22T18:57
в мире
белоруссия
украина
александр вольфович
чернигов
киевская область
вооруженные силы украины
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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, подобные акции стали частью более обширной работы по инженерному оборудованию приграничных рубежей. В частности, с украинской стороны идет минирование и осуществление завалов.Также Вольфович сообщил, что ВСУ сосредоточили 10,5 тысячи человек на ровенском направлении, 4,5 тысячи с стороны Чернигова и более пяти тысячв Киевской области.
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788803722.html
белоруссия
украина
чернигов
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в мире, белоруссия, украина, александр вольфович, чернигов, киевская область, вооруженные силы украины
15:48 22.05.2022 (обновлено: 18:57 22.05.2022)
 
Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о диверсантах с Украины на территории страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
По его словам, подобные акции стали частью более обширной работы по инженерному оборудованию приграничных рубежей. В частности, с украинской стороны идет минирование и осуществление завалов.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:28
Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины
Также Вольфович сообщил, что ВСУ сосредоточили 10,5 тысячи человек на ровенском направлении, 4,5 тысячи с стороны Чернигова и более пяти тысячв Киевской области.
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ВольфовичЧерниговКиевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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