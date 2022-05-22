https://ria.ru/20220522/belorussiya-1790018816.html

Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске

Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске - РИА Новости, 22.05.2022

Украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию, заявили в Минске

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T15:48

2022-05-22T15:48

2022-05-22T18:57

в мире

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александр вольфович

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киевская область

вооруженные силы украины

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МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.По его словам, подобные акции стали частью более обширной работы по инженерному оборудованию приграничных рубежей. В частности, с украинской стороны идет минирование и осуществление завалов.Также Вольфович сообщил, что ВСУ сосредоточили 10,5 тысячи человек на ровенском направлении, 4,5 тысячи с стороны Чернигова и более пяти тысячв Киевской области.

https://ria.ru/20220516/ukraina-1788803722.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, александр вольфович, чернигов, киевская область, вооруженные силы украины