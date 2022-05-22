https://ria.ru/20220522/avstraliya-1790002231.html
Байден поздравил Альбанезе с избранием на пост премьера Австралии
Байден поздравил Альбанезе с избранием на пост премьера Австралии - РИА Новости, 22.05.2022
Байден поздравил Альбанезе с избранием на пост премьера Австралии
Президент США Джо Байден поздравил Энтони Альбанезе с избранием на пост премьер-министра Австралии, сообщает Белый дом. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T13:01
2022-05-22T13:01
2022-05-22T13:03
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Энтони Альбанезе с избранием на пост премьер-министра Австралии, сообщает Белый дом."Президент Байден поговорил с назначенным премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, чтобы поздравить его с избранием на пост 31-го премьер-министра Австралии. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов союзу США и Австралии и свое намерение тесно сотрудничать с новым правительством, чтобы сделать его еще сильнее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.Кроме того, Байден выразил глубокую признательность Альбанезе за его решение отправиться на саммит Quad.Ранее в воскресенье сообщалось, что лидер Лейбористской партии Австралии Альбанезе, выходящий победителем на федеральных выборах в парламент, заявил, что посетит саммит Quad 24 мая в Токио, где проведет двусторонние встречи с Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
https://ria.ru/20220521/avstraliya-1789926410.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, фумио кисида, токио, нарендра моди, сша, австралия, энтони альбанезе
13:01 22.05.2022 (обновлено: 13:03 22.05.2022)
Байден поздравил Альбанезе с избранием на пост премьера Австралии
Президент США Байден поздравил Альбанезе с избранием на пост премьера Австралии