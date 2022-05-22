https://ria.ru/20220522/avstraliya-1789992189.html

Новый премьер Австралии встретится с лидерами Японии, США и Индии

Новый премьер Австралии встретится с лидерами Японии, США и Индии - РИА Новости, 22.05.2022

Новый премьер Австралии встретится с лидерами Японии, США и Индии

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, выходящий победителем на федеральных выборах в парламент, заявил, что посетит саммит QUAD 24 мая в Токио, РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-22T10:57

2022-05-22T10:57

2022-05-22T10:58

в мире

синдзо абэ

австралия

япония

сша

энтони альбанезе

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, выходящий победителем на федеральных выборах в парламент, заявил, что посетит саммит QUAD 24 мая в Токио, где проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди."Запланированы встречи один на один с премьер-министром Кисидой, президентом Байденом, а также с премьер-министром Моди. Это будет проходить во вторник днем (по местному времени - ред.). Я вернусь в Австралию в среду, и тогда мы приступим к делу", - заявил Альбанезе журналистам. Видео с его речью разместил австралийский телеканал ABC.По словам Альбанезе, встреча лидеров QUAD является "абсолютным приоритетом для Австралии". Он отметил, что это возможность заявить миру о смене правительства и о том, что также последуют изменения в политике, в частности по таким направлениям, как изменение климата.Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.

https://ria.ru/20220521/avstralii-1789914431.html

https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html

австралия

япония

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, австралия, япония, сша, энтони альбанезе