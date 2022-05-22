10:57 22.05.2022 (обновлено: 10:58 22.05.2022)
Новый премьер Австралии встретится с лидерами Японии, США и Индии
Новый премьер Австралии Альбанезе встретится с лидерами Японии, США и Индии
© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, выходящий победителем на федеральных выборах в парламент, заявил, что посетит саммит QUAD 24 мая в Токио, где проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Запланированы встречи один на один с премьер-министром Кисидой, президентом Байденом, а также с премьер-министром Моди. Это будет проходить во вторник днем (по местному времени - ред.). Я вернусь в Австралию в среду, и тогда мы приступим к делу", - заявил Альбанезе журналистам. Видео с его речью разместил австралийский телеканал ABC.
По словам Альбанезе, встреча лидеров QUAD является "абсолютным приоритетом для Австралии". Он отметил, что это возможность заявить миру о смене правительства и о том, что также последуют изменения в политике, в частности по таким направлениям, как изменение климата.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) включает Индию, США, Японию и Австралию. Этот формат был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
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