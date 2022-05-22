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Минфин ФРГ выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины - РИА Новости, 22.05.2022
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Минфин ФРГ выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины
Минфин ФРГ выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины - РИА Новости, 22.05.2022
Минфин ФРГ выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины
министр финансов Германии Кристиан Линднер. РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-22T14:42
2022-05-22T14:42
украина
россия
германия
кристиан линднер
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Берлин открыт для обсуждения инициативы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о конфискации замороженных российских валютных резервов в пользу Киева, но есть достаточно серьезные препятствия. Об этом в интервью Financial Times заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.По его словам, сперва нужно проработать юридическую составляющую, а также изучить возможные последствия для международного порядка. При этом министр выступил категорически против конфискации собственности российских олигархов."Страны, в основе которых лежит верховенство закона, гарантируют частную собственность. Препятствия для конфискации очень серьезные", — отметил Линднер. Однако он предложил убеждать российских бизнесменов "вносить свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе".Ранее Боррель предложил рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Он указал на то, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому Центробанку, для помощи афганцам. По мнению главы евродипломатии, логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России.
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украина, россия, германия, кристиан линднер
14:42 22.05.2022
 
Минфин ФРГ выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины

Глава Минфина ФРГ Линднер выступил против изъятия собственности россиян в пользу Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Берлин открыт для обсуждения инициативы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о конфискации замороженных российских валютных резервов в пользу Киева, но есть достаточно серьезные препятствия. Об этом в интервью Financial Times заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
По его словам, сперва нужно проработать юридическую составляющую, а также изучить возможные последствия для международного порядка. При этом министр выступил категорически против конфискации собственности российских олигархов.
"Страны, в основе которых лежит верховенство закона, гарантируют частную собственность. Препятствия для конфискации очень серьезные", — отметил Линднер. Однако он предложил убеждать российских бизнесменов "вносить свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе".
Ранее Боррель предложил рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Он указал на то, что США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому Центробанку, для помощи афганцам. По мнению главы евродипломатии, логично было бы рассмотреть похожие меры с резервами России.
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