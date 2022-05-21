https://ria.ru/20220521/yaponiya-1789880731.html

Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF

Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF - РИА Новости, 21.05.2022

Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF

Япония положительно рассматривает вопрос участия в инициируемом США новом экономическом формате – "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" (IPEF), заявил... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:42

2022-05-21T09:42

2022-05-21T09:42

в мире

япония

сша

транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)

дональд трамп

джо байден

фумио кисида

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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Япония положительно рассматривает вопрос участия в инициируемом США новом экономическом формате – "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" (IPEF), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Мы приветствуем отчетливое выражение региональных обязательств США. Япония также позитивно рассматривает свое участие в нем", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй".Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе."Возвращение США в ТТП было бы желательным, в этом позиция нашей страны остается неизменной. Настаивая на возвращение США в ТТП, мы будем продвигать сотрудничество по линии IPEF. Япония будет тесно сотрудничать с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя США", - сказал Кисида.На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, во время которого будет объявлено о запуске новой региональной инициативы – "Индо-Тихоокеанской экономической структуры" (IPEF). США видят ее как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач – от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.

https://ria.ru/20220513/neft-1788290100.html

япония

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp), дональд трамп, джо байден, фумио кисида