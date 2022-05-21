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Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF - РИА Новости, 21.05.2022
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Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF
Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF - РИА Новости, 21.05.2022
Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF
Япония положительно рассматривает вопрос участия в инициируемом США новом экономическом формате – "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" (IPEF), заявил... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:42
2022-05-21T09:42
в мире
япония
сша
транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
дональд трамп
джо байден
фумио кисида
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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Япония положительно рассматривает вопрос участия в инициируемом США новом экономическом формате – "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" (IPEF), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Мы приветствуем отчетливое выражение региональных обязательств США. Япония также позитивно рассматривает свое участие в нем", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй".Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе."Возвращение США в ТТП было бы желательным, в этом позиция нашей страны остается неизменной. Настаивая на возвращение США в ТТП, мы будем продвигать сотрудничество по линии IPEF. Япония будет тесно сотрудничать с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя США", - сказал Кисида.На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, во время которого будет объявлено о запуске новой региональной инициативы – "Индо-Тихоокеанской экономической структуры" (IPEF). США видят ее как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач – от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.
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в мире, япония, сша, транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp), дональд трамп, джо байден, фумио кисида
09:42 21.05.2022
 
Кисида: Токио позитивно относится к участию в экономическом формате IPEF

Кисида: Токио позитивно относится к участию в создаваемом США экономическом формате IPEF

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Япония положительно рассматривает вопрос участия в инициируемом США новом экономическом формате – "Индо-Тихоокеанской экономической структуре" (IPEF), заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Мы приветствуем отчетливое выражение региональных обязательств США. Япония также позитивно рассматривает свое участие в нем", - сказал Кисида в интервью газете "Никкэй".
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:14
Японская компания ENEOS прекратила покупку российской нефти, сообщили СМИ
Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство, из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе.
"Возвращение США в ТТП было бы желательным, в этом позиция нашей страны остается неизменной. Настаивая на возвращение США в ТТП, мы будем продвигать сотрудничество по линии IPEF. Япония будет тесно сотрудничать с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя США", - сказал Кисида.
На 22-24 мая планируется визит президента США Джо Байдена в Японию, во время которого будет объявлено о запуске новой региональной инициативы – "Индо-Тихоокеанской экономической структуры" (IPEF). США видят ее как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач – от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.
 
В миреЯпонияСШАТранстихоокеанское торговое партнерство (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP)Дональд ТрампДжо БайденФумио Кисида
 
 
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