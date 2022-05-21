https://ria.ru/20220521/spetsoperatsiya-1789944436.html

День 87-й: ВС России уничтожили крупную партию оружия из США и Европы

День 87-й: ВС России уничтожили крупную партию оружия из США и Европы - РИА Новости, 21.05.2022

День 87-й: ВС России уничтожили крупную партию оружия из США и Европы

На 87-й день спецоперации на Украине Минобороны РФ сообщило о том, что российские высокоточные ракеты уничтожили под Житомиром партию оружия из США и Европы, а... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T20:22

2022-05-21T20:22

2022-05-21T20:22

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На 87-й день спецоперации на Украине Минобороны РФ сообщило о том, что российские высокоточные ракеты уничтожили под Житомиром партию оружия из США и Европы, а ПВО и авиация за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области и ДНР и 14 беспилотников.Тем временем Владимир Зеленский рассказал о численности украинской армии и сообщил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков.Ход операцииРоссийские высокоточные ракеты морского базирования уничтожили в Житомирской области крупную партию вооружения, поставленную украинским войскам из Европы и США, сообщил в субботу на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили хранилища с топливом на "Одесском припортовом заводе". Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов.Также российские ПВО и авиация за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области и ДНР, 14 беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч" в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области, заявил он.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево, сообщил генерал.Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов и восемь складов боеприпасов украинских военных, сказал Конашенков.Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и 2 батареи РСЗО "Град", поражены 602 скопления живой силы и техники противника, сообщил он.Конашенков также сообщил, что уже свыше 400 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожены за время российской специальной военной операции."Азовсталь"Владимир Зеленский заявил в субботу, что рассчитывает на обмен сдавшихся на "Азовстали" боевиков."Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские войска) будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена", - сказал он.В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин считает, что трибунал над укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам неизбежен и это запрос общества.Зеленский также заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек."Нам нужна армия не 250 тысяч или 260 тысяч, а боевых там было 120 тысяч. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч. Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют...", - заявил он.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

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