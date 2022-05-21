https://ria.ru/20220521/sakha-1789921853.html

В Якутске развернули пост безопасности, где начался ледоход

В Якутске развернули пост безопасности, где начался ледоход - РИА Новости, 21.05.2022

В Якутске развернули пост безопасности, где начался ледоход

Пост безопасности развернули спасатели в Якутске, где начался ледоход на Лене, в зону подтопления могут попасть дома в микрорайоне Даркылах, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:07

2022-05-21T17:07

2022-05-21T17:07

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Пост безопасности развернули спасатели в Якутске, где начался ледоход на Лене, в зону подтопления могут попасть дома в микрорайоне Даркылах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.Отмечается, что в субботу на территории Якутска начался густой ледоход на реке Лена."В соответствии с прогнозом Якутского УГМС, в ближайшие сутки продолжится рост уровня воды до 500-550 сантиметров, возможен выход реки на пойму. При возможном достижении уровня 560 см в зону подтопления может попасть микрорайон Даркылах городского округа "Город Якутск", где находится 31 жилой дом. Для мониторинга паводковой обстановки… выставлен пост безопасности. В состав входят спасатели службы спасения республики и инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России", - рассказали в пресс-службе.Жителям напомнили о необходимости заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

https://ria.ru/20220519/spbpu-1789027472.html

якутск

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якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)