https://ria.ru/20220521/rubezhnoe-1789875732.html

Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны

Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.05.2022

Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны

Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:38

2022-05-21T08:38

2022-05-21T18:40

в мире

луганская народная республика

рубежное

луганск

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал гуманитарную помощь.С 97-летней Евдокией Денисовной корреспондент РИА Новости познакомился накануне 9 мая, когда с местными волонтерами и представителями СК РФ поздравлял живущих в Луганске ветеранов Великой Отечественной с праздником. На фронт Клевцова попала ещё в 1942, когда ей было всего 16 лет: тогда юная девушка была вольнонаемной в одной из частей. Из Донбасса ее часть отступала до Сталинграда, там Клевцова участвовала в эвакуации мирных жителей через Волгу, обратно возила боекомплект.Однако праздник оказался со слезами на глазах: накануне до Евдокии Денисовны дошли слухи о гибели в городе Рубежное зятя и внука ее родной сестры, 82-летней Лидии Денисовны. Однако проверить эти трагические новости не было никакой возможности: в Рубежном уже два месяца нет никакой связи и электричества."Мы ничего не знаем, ничего", - пожаловалась Клевцова РИА Новости. Не было никакой информации ни об условиях жизни ее сестры в разрушенном городе, ни о состоянии здоровья пожилой женщины.Узнав, что журналисты бывают в Рубежном, Евдокия Клевцова дала адрес сестры, имена ее и племянницы."Узнайте хоть что-нибудь и передайте, что я жива", - напутствовала она.Через две недели ее сестру и племянницу - Лидию Мышанскую и Татьяну Сушильникову - удалось отыскать на улице Пушкина в Рубежном. Их трехэтажный сталинский дом пострадал, женщинам приходится жить в подвале и готовить еду на костре, тем более, что отступающие украинские войска продолжают обстрелы города. Информация о гибели мужа и сына Татьяны - Александра и Глеба Сушильникова - подтвердилась."Александр погиб 30 марта при обстреле там, на дачах, - Татьяна машет куда-то в сторону от дома. - Я три недели не могла до него дойти из-за обстрелов".Все это время тело мужа лежало под завалами. Когда в городе стало потише, соседи помогли Татьяне похоронить мужа прямо на даче.Стихийно хоронить пришлось и сына Татьяны, Глеба - он погиб буквально через неделю в соседнем дворе от пули снайпера. Татьяна и ее мать рассказывали об этом, рыдая. Они посмотрели на смартфоне корреспондента сюжеты про Евдокию Денисовну и не смогли сдержать слез."Я рада видеть свою сестричку - мы не виделись два месяца. Рада, что у нее все хорошо", - сказала Лидия. Журналисты оставили ей гуманитарную помощь от луганской организации "Не забудем, не простим", а обратно в Луганск отвезли привет для Евдокии Клевцовой и новость, что ее сестра и племянница живы и здоровы.

https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787584714.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

луганская народная республика

рубежное

луганск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Привезли известие от сестрички" – журналист помог найти семью ветерана из Луганска Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал гуманитарную помощь. 2022-05-21T08:38 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, рубежное, луганск