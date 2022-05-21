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Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.05.2022
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Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны
Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.05.2022
Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны
Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T08:38
2022-05-21T18:40
в мире
луганская народная республика
рубежное
луганск
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал гуманитарную помощь.С 97-летней Евдокией Денисовной корреспондент РИА Новости познакомился накануне 9 мая, когда с местными волонтерами и представителями СК РФ поздравлял живущих в Луганске ветеранов Великой Отечественной с праздником. На фронт Клевцова попала ещё в 1942, когда ей было всего 16 лет: тогда юная девушка была вольнонаемной в одной из частей. Из Донбасса ее часть отступала до Сталинграда, там Клевцова участвовала в эвакуации мирных жителей через Волгу, обратно возила боекомплект.Однако праздник оказался со слезами на глазах: накануне до Евдокии Денисовны дошли слухи о гибели в городе Рубежное зятя и внука ее родной сестры, 82-летней Лидии Денисовны. Однако проверить эти трагические новости не было никакой возможности: в Рубежном уже два месяца нет никакой связи и электричества."Мы ничего не знаем, ничего", - пожаловалась Клевцова РИА Новости. Не было никакой информации ни об условиях жизни ее сестры в разрушенном городе, ни о состоянии здоровья пожилой женщины.Узнав, что журналисты бывают в Рубежном, Евдокия Клевцова дала адрес сестры, имена ее и племянницы."Узнайте хоть что-нибудь и передайте, что я жива", - напутствовала она.Через две недели ее сестру и племянницу - Лидию Мышанскую и Татьяну Сушильникову - удалось отыскать на улице Пушкина в Рубежном. Их трехэтажный сталинский дом пострадал, женщинам приходится жить в подвале и готовить еду на костре, тем более, что отступающие украинские войска продолжают обстрелы города. Информация о гибели мужа и сына Татьяны - Александра и Глеба Сушильникова - подтвердилась."Александр погиб 30 марта при обстреле там, на дачах, - Татьяна машет куда-то в сторону от дома. - Я три недели не могла до него дойти из-за обстрелов".Все это время тело мужа лежало под завалами. Когда в городе стало потише, соседи помогли Татьяне похоронить мужа прямо на даче.Стихийно хоронить пришлось и сына Татьяны, Глеба - он погиб буквально через неделю в соседнем дворе от пули снайпера. Татьяна и ее мать рассказывали об этом, рыдая. Они посмотрели на смартфоне корреспондента сюжеты про Евдокию Денисовну и не смогли сдержать слез."Я рада видеть свою сестричку - мы не виделись два месяца. Рада, что у нее все хорошо", - сказала Лидия. Журналисты оставили ей гуманитарную помощь от луганской организации "Не забудем, не простим", а обратно в Луганск отвезли привет для Евдокии Клевцовой и новость, что ее сестра и племянница живы и здоровы.
https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787584714.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
луганская народная республика
рубежное
луганск
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Привезли известие от сестрички" – журналист помог найти семью ветерана из Луганска
Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал гуманитарную помощь.
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, рубежное, луганск
08:38 21.05.2022 (обновлено: 18:40 21.05.2022)
 
Журналист нашел в Рубежном сестру ветерана Великой Отечественной войны

Журналист по просьбе ветерана Великой Отечественной войны нашел в Рубежном ее сестру

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости по просьбе живущей в Луганске Евдокии Клевцовой, участницы Сталинградской битвы, нашел в Рубежном ее сестру и племянницу и передал гуманитарную помощь.
С 97-летней Евдокией Денисовной корреспондент РИА Новости познакомился накануне 9 мая, когда с местными волонтерами и представителями СК РФ поздравлял живущих в Луганске ветеранов Великой Отечественной с праздником. На фронт Клевцова попала ещё в 1942, когда ей было всего 16 лет: тогда юная девушка была вольнонаемной в одной из частей. Из Донбасса ее часть отступала до Сталинграда, там Клевцова участвовала в эвакуации мирных жителей через Волгу, обратно возила боекомплект.
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Однако праздник оказался со слезами на глазах: накануне до Евдокии Денисовны дошли слухи о гибели в городе Рубежное зятя и внука ее родной сестры, 82-летней Лидии Денисовны. Однако проверить эти трагические новости не было никакой возможности: в Рубежном уже два месяца нет никакой связи и электричества.
"Мы ничего не знаем, ничего", - пожаловалась Клевцова РИА Новости. Не было никакой информации ни об условиях жизни ее сестры в разрушенном городе, ни о состоянии здоровья пожилой женщины.
Узнав, что журналисты бывают в Рубежном, Евдокия Клевцова дала адрес сестры, имена ее и племянницы.
"Узнайте хоть что-нибудь и передайте, что я жива", - напутствовала она.
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Через две недели ее сестру и племянницу - Лидию Мышанскую и Татьяну Сушильникову - удалось отыскать на улице Пушкина в Рубежном. Их трехэтажный сталинский дом пострадал, женщинам приходится жить в подвале и готовить еду на костре, тем более, что отступающие украинские войска продолжают обстрелы города. Информация о гибели мужа и сына Татьяны - Александра и Глеба Сушильникова - подтвердилась.
"Александр погиб 30 марта при обстреле там, на дачах, - Татьяна машет куда-то в сторону от дома. - Я три недели не могла до него дойти из-за обстрелов".
Все это время тело мужа лежало под завалами. Когда в городе стало потише, соседи помогли Татьяне похоронить мужа прямо на даче.
Стихийно хоронить пришлось и сына Татьяны, Глеба - он погиб буквально через неделю в соседнем дворе от пули снайпера. Татьяна и ее мать рассказывали об этом, рыдая. Они посмотрели на смартфоне корреспондента сюжеты про Евдокию Денисовну и не смогли сдержать слез.
"Я рада видеть свою сестричку - мы не виделись два месяца. Рада, что у нее все хорошо", - сказала Лидия. Журналисты оставили ей гуманитарную помощь от луганской организации "Не забудем, не простим", а обратно в Луганск отвезли привет для Евдокии Клевцовой и новость, что ее сестра и племянница живы и здоровы.
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