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Росгвардия задержала предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/rosgvardiya-1789907886.html
Росгвардия задержала предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области
Росгвардия задержала предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2022
Росгвардия задержала предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области
Росгвардейцы за три дня в Харьковской области захватили бронетранспортер, две единицы артиллерии и задержали девять подозреваемых в пособничестве украинским... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:57
2022-05-21T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Росгвардейцы за три дня в Харьковской области захватили бронетранспортер, две единицы артиллерии и задержали девять подозреваемых в пособничестве украинским военным, сообщает пресс-служба ведомства."При проведении специальных адресных мероприятий в Харьковской области росгвардейцы в течение трех дней обследовали более 150 домовладений и нежилых строений, задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ, захватили бронетранспортер противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72, крупнокалиберный пулемет", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что из схронов националистов изъяты 12 противотанковых управляемых ракет, переносной зенитно-ракетный комплекс, три огнемета, два ручных противотанковых гранатомета иностранного производства, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня "Град", более 90 снарядов разного калибра, 20 ручных гранат и свыше 11 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:57 21.05.2022
 
Росгвардия задержала предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области

Росгвардия задержала девятерых предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на БТРе патрулируют дорогу
Сотрудники Росгвардии на БТРе патрулируют дорогу - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники Росгвардии на БТРе патрулируют дорогу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Росгвардейцы за три дня в Харьковской области захватили бронетранспортер, две единицы артиллерии и задержали девять подозреваемых в пособничестве украинским военным, сообщает пресс-служба ведомства.
"При проведении специальных адресных мероприятий в Харьковской области росгвардейцы в течение трех дней обследовали более 150 домовладений и нежилых строений, задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ, захватили бронетранспортер противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72, крупнокалиберный пулемет", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что из схронов националистов изъяты 12 противотанковых управляемых ракет, переносной зенитно-ракетный комплекс, три огнемета, два ручных противотанковых гранатомета иностранного производства, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня "Град", более 90 снарядов разного калибра, 20 ручных гранат и свыше 11 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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