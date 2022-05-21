Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации
Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации
Сотрудница больницы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатный курс реабилитации по возращению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"Речь идет о предоставлении военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии Российской Федерации, участвовавшим в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, бесплатного курса социальной реабилитации сроком 21 день в комплексных центрах социального обслуживания населения", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
Уточняется, что новая мера социальной поддержки для военнослужащих утверждена на заседании правительства автономного округа.
Как добавила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, для полного восстановления военнослужащих по возвращению в регион разработан специальный комплекс социально-медицинских и социально-психологических услуг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.