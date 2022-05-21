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Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации - РИА Новости, 21.05.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220521/reabilitatsiya-1789907211.html
Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации
Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации - РИА Новости, 21.05.2022
Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации
Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатный курс реабилитации по возращению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:52
2022-05-21T14:52
ханты-мансийский автономный округ
украина
россия
донбасс
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатный курс реабилитации по возращению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.Уточняется, что новая мера социальной поддержки для военнослужащих утверждена на заседании правительства автономного округа.Как добавила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, для полного восстановления военнослужащих по возвращению в регион разработан специальный комплекс социально-медицинских и социально-психологических услуг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789798879.html
украина
россия
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украина, россия, донбасс, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество
14:52 21.05.2022
 
Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации

Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница больницы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатный курс реабилитации по возращению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
"Речь идет о предоставлении военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии Российской Федерации, участвовавшим в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, бесплатного курса социальной реабилитации сроком 21 день в комплексных центрах социального обслуживания населения", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
Уточняется, что новая мера социальной поддержки для военнослужащих утверждена на заседании правительства автономного округа.
Как добавила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, для полного восстановления военнослужащих по возвращению в регион разработан специальный комплекс социально-медицинских и социально-психологических услуг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругУкраинаРоссияДонбассХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - Общество
 
 
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