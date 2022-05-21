https://ria.ru/20220521/reabilitatsiya-1789907211.html

Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации

Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации - РИА Новости, 21.05.2022

Участники спецоперации из Югры смогут пройти бесплатный курс реабилитации

Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатный курс реабилитации по возращению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщает... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:52

2022-05-21T14:52

2022-05-21T14:52

ханты-мансийский автономный округ

украина

россия

донбасс

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине смогут пройти бесплатный курс реабилитации по возращению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.Уточняется, что новая мера социальной поддержки для военнослужащих утверждена на заседании правительства автономного округа.Как добавила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева, для полного восстановления военнослужащих по возвращению в регион разработан специальный комплекс социально-медицинских и социально-психологических услуг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789798879.html

украина

россия

донбасс

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, донбасс, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество