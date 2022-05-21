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Сахалин и Курилы приняли эстафету акции "Сад памяти"

Сахалин и Курилы приняли эстафету акции "Сад памяти" - РИА Новости, 21.05.2022

Сахалин и Курилы приняли эстафету акции "Сад памяти"

Жители Сахалина и Курил высадили в ходе акции "Сад памяти" три тысячи молодых елочек, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:56

2022-05-21T08:56

2022-05-21T08:56

общество

сахалин

камчатский край

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая – РИА Новости. Жители Сахалина и Курил высадили в ходе акции "Сад памяти" три тысячи молодых елочек, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших."Сахалинская область приняла эстафету "Сад памяти". Передаем эстафету в Камчатский край, чтобы и там в честь Победы, и всех, кто ее приближал, посадили деревья", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в военные годы Сахалин находился в сложном положении: оставаясь глубоким тылом, регион в любой момент мог стать прифронтовой территорией, так как граничил с Японией – союзником Германии. Главные бои здесь развернулись в 1945 году, и в результате Южный Сахалин был освобожден от японских захватчиков."Всего за пять лет войны более 20 тысяч жителей региона ушли на фронт, а оставшиеся сахалинцы трудились на предприятиях лесной, рыбной, угольной и нефтяной промышленности. Вместе с нашими героями - тружениками тыла и бойцами - мы пришли к Победе", – заключил губернатор.

https://ria.ru/20220318/aktsiya-1778941774.html

сахалин

камчатский край

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общество, сахалин, камчатский край