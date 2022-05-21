https://ria.ru/20220521/moldaviya-1789905642.html

Эксперт предупредил о последствиях поставок вооружений НАТО Молдавии

Эксперт предупредил о последствиях поставок вооружений НАТО Молдавии - РИА Новости, 21.05.2022

Эксперт предупредил о последствиях поставок вооружений НАТО Молдавии

Возможные поставки Молдавии вооружений со стороны НАТО в нынешней геополитической ситуации могут существенно увеличить риски для Приднестровья и осложнить там... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:39

2022-05-21T14:39

2022-05-21T14:39

в мире

молдавия

великобритания

лиз трасс

нато

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Возможные поставки Молдавии вооружений со стороны НАТО в нынешней геополитической ситуации могут существенно увеличить риски для Приднестровья и осложнить там ситуацию, заявил РИА Новости завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.Накануне глава британского МИД Лиз Трасс сказала изданию Telegraph, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии."Продолжается та практика взаимодействия, которая уже уложена в рамки двусторонних договорных отношений между Молдовой и НАТО. Но в нынешней ситуации необходимо учитывать те риски, которые связаны с милитаризацией региона и Молдовы. Поскольку именно это может в нынешней ситуации, достаточно острой, существенно увеличивать риски как регионализации украинского конфликта, так и собственные внутренние риски по линии Приднестровье - Молдова", - сказал Данилов.Если пойдут поставки вооружений для Молдавии, то неизбежно встанет вопрос, как они будут рассматриваться в контексте приднестровского урегулирования, указал Данилов. "Даже ощущение готовности Кишинева рассматривать возможность военной эволюции молдово-приднестровского конфликта как минимум затрудняет поиск каких-либо механизмов ограничений возможной эскалации. С другой стороны, будет провоцировать обе стороны конфликта на какие-то шаги, далекие от перспективы внутреннего урегулирования", - подчеркнул он.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 2020 года выступал против нахождения российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), так как этим Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии. Москва отвергла обвинения НАТО, заявив, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях. Находящаяся в ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220521/nato-1789890970.html

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

молдавия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, великобритания, лиз трасс, нато