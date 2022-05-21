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Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220521/lazarev-1789962859.html
Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР
Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.05.2022
Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР
Певец Сергей Лазарев поменял концертную площадку в Калуге, чтобы предоставить дополнительные билеты для беженцев, все концерты в июне также будут доступны для... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:13
2022-05-21T22:18
калуга
шоубиз
сергей лазарев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев поменял концертную площадку в Калуге, чтобы предоставить дополнительные билеты для беженцев, все концерты в июне также будут доступны для посещения беженцами из ЛНР и ДНР, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Елена Дикевич."Мы поменяли площадку, чтобы там было побольше человек, чтобы уместить еще беженцев. На той был полный солд-аут, так что мы изменили площадку, чтобы предоставить беженцам дополнительные бесплатные билеты", - рассказала собеседница агентства о концерте в Калуге.Дикевич уточнила, что площадки июньских концертов будут также подкорректированы в случае необходимости, чтобы была возможность пригласить беженцев и на эти шоу.
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калуга, сергей лазарев
22:13 21.05.2022 (обновлено: 22:18 21.05.2022)
 
Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР

Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция Первого полуфинала "Евровидения 2016"
Генеральная репетиция Первого полуфинала Евровидения 2016 - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция Первого полуфинала "Евровидения 2016". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев поменял концертную площадку в Калуге, чтобы предоставить дополнительные билеты для беженцев, все концерты в июне также будут доступны для посещения беженцами из ЛНР и ДНР, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Елена Дикевич.
"Мы поменяли площадку, чтобы там было побольше человек, чтобы уместить еще беженцев. На той был полный солд-аут, так что мы изменили площадку, чтобы предоставить беженцам дополнительные бесплатные билеты", - рассказала собеседница агентства о концерте в Калуге.
Дикевич уточнила, что площадки июньских концертов будут также подкорректированы в случае необходимости, чтобы была возможность пригласить беженцев и на эти шоу.
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