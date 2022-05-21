https://ria.ru/20220521/lazarev-1789962859.html

Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР

Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.05.2022

Сергей Лазарев выделит дополнительные билеты для беженцев из ЛНР и ДНР

Певец Сергей Лазарев поменял концертную площадку в Калуге, чтобы предоставить дополнительные билеты для беженцев, все концерты в июне также будут доступны для... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T22:13

2022-05-21T22:13

2022-05-21T22:18

калуга

шоубиз

сергей лазарев

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев поменял концертную площадку в Калуге, чтобы предоставить дополнительные билеты для беженцев, все концерты в июне также будут доступны для посещения беженцами из ЛНР и ДНР, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Елена Дикевич."Мы поменяли площадку, чтобы там было побольше человек, чтобы уместить еще беженцев. На той был полный солд-аут, так что мы изменили площадку, чтобы предоставить беженцам дополнительные бесплатные билеты", - рассказала собеседница агентства о концерте в Калуге.Дикевич уточнила, что площадки июньских концертов будут также подкорректированы в случае необходимости, чтобы была возможность пригласить беженцев и на эти шоу.

https://ria.ru/20220511/lugansk-1787985039.html

калуга

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калуга, сергей лазарев