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День официального принятия ислама в Татарстане

День официального принятия ислама в Татарстане - РИА Новости, 21.05.2022

День официального принятия ислама в Татарстане

День официального принятия ислама в Татарстане отмечается ежегодно 21 мая. В этот день в 922 году волжские булгары приняли ислам в качестве государственной... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:26

2022-05-21T00:26

2022-05-21T00:26

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День официального принятия ислама в Татарстане отмечается ежегодно 21 мая. В этот день в 922 году волжские булгары приняли ислам в качестве государственной религии. Памятная дата была установлена в 2010 году. Волжская Булгария, предшественница современной Республики Татарстан, к X веку объединяла несколько тюркских и финно-угорских племен на обширных территориях Поволжья и Приуралья современной России.Город Болгар, столица Волжской Булгарии, долгое время служил единственными торговыми воротами, через которые Русь торговала с Востоком. Сюда съезжались купцы из Китая, Багдада, Дамаска, Испании, Скандинавии. Славился Болгар своими ювелирами, каменщиками, кузнецами и кожевенными мастерами. Благодаря транзитной торговле со странами Средней Азии, булгары достаточно хорошо были знакомы с исламом. В частности, персидский географ Ибн Руста, посетивший Волжскую Булгарию в 903-904 годах, отмечал наличие у булгар мечетей и медресе.В 921 году правитель Волжской Булгарии Алмуш отправил своего посла к багдадскому халифу с просьбой "о присылке к нему кого-либо, кто наставил бы его в вере, преподал бы ему законы ислама, построил бы для него мечеть". Его намерения были продиктованы необходимостью консолидации булгар, а также приобретением могущественного союзника в лице Багдадского халифата. 21 мая 922 года в город Болгар прибыло посольство из Багдада, положив начало взаимодействию этого государства с исламским миром. Ислам был объявлен государственной религией.Принятие ислама сделало волжских булгар общностью, получившей религиозную идентичность, отличающую ее от окружающих народов, и во многом предопределило характер международных и региональных связей булгарского государства. Ислам в Поволжье дал мощный толчок развитию в регионе культуры, которая внесла важный вклад в общемусульманское наследие в различных отраслях науки, богословия, высокой литературы и искусства. В настоящее время ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федерации. Мусульмане проживают практически во всех его субъектах. На законодательном уровне обеспечены условия для реализации мусульманскими организациями своей деятельности в различных сферах жизни общества. Как и другие мировые религии, ислам в качестве традиционной для России религии содействует социальной стабильности, укреплению семьи, общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и, безусловно, способствует поступательному развитию как татарского, так в целом и российского общества.На современном этапе татары-мусульмане играют важную роль в жизни Российского государства. Они представлены практически во всех структурах и эшелонах государственной власти Российской Федерации. Среди мусульман есть известные в российском и мировом масштабе деятели культуры, науки, искусства, представители крупного бизнеса, спортсмены и общественные деятели.В апреле 2021 года президент России подписал распоряжение о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Празднование юбилея включает в себя множество масштабных мероприятий и инициатив. Среди них конкурс чтецов Корана, фестивали, Всероссийский мусульманский форум, выпуск документальных и художественных фильмов, организация выставок, научных конференций и спортивных состязаний. Всего планируется провести более 70 мероприятий. Основные торжества запланированы на 21 мая 2022 года в рамках праздника "Изге Болгар жыены" ("Собрание в святом Болгаре"), который проходит на территории Болгарского музея-заповедника.По традиции десятки тысяч верующих со всей России, а также представители татарской зарубежной диаспор собираются на площади перед Соборной мечетью XIII века для совершения полуденного намаза. Затем гостей ждет разнообразная праздничная программа. Это соревнования по национальной борьбе на поясах курэш, концерт духовной музыки, ярмарка народных промыслов, мастер-классы по каллиграфии и экспресс-уроки намаза.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

болгар

поволжье

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, болгар, поволжье, республика татарстан (татарстан)