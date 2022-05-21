https://ria.ru/20220521/golikova-1789938402.html

Традиции России являются ее визитной карточкой в мире, заявила Голикова

Традиции России являются ее визитной карточкой в мире, заявила Голикова - РИА Новости, 21.05.2022

Традиции России являются ее визитной карточкой в мире, заявила Голикова

Народные традиции России являются визитной карточкой страны в мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии акции "Ночь музеев". РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:37

2022-05-21T19:37

2022-05-21T20:15

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Народные традиции России являются визитной карточкой страны в мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии акции "Ночь музеев".Она отметила, что традиции - то, чем сегодня живёт и располагает Россия, то, что она преумножает. Музеи являются ядром сохранения и преумножения народных традиций."На сегодняшний день народные традиции России являются визитной карточкой в мире нашей страны, и я ещё раз хочу искренне поблагодарить всех музейных работников за тот большой вклад, который они вносят в эту работу, в создание вот этих музейных пространств, которые, как я уже сказала, несут на себе огромную познавательную, профессиональную и образовательную функции", - сказала вице-премьер.

https://ria.ru/20220521/museums-1789821993.html

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