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Украинские войска дважды за час обстреляли Первомайск
Украинские войска дважды за час обстреляли Первомайск - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска дважды за час обстреляли Первомайск
Украинские войска дважды в 13.20 и в 14.00 в субботу обстреляли Первомайск в ЛНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:48
2022-05-21T14:48
2022-05-21T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска дважды в 13.20 и в 14.00 в субботу обстреляли Первомайск в ЛНР, выпущено шесть мин калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (шесть мин)", - сообщается в Telegram-канале представительства."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 14.00 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, первомайск, россия
Украинские войска дважды за час обстреляли Первомайск
Представительство ЛНР: ВСУ дважды за час обстреляли Первомайск минами калибром 120 мм