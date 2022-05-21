https://ria.ru/20220521/donbass-1789886225.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из "Града"

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 21.05.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 10.30 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:53

2022-05-21T10:53

2022-05-21T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

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петровский район

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 (совпадает с мск) обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 10.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/prestupleniya-1789645871.html

украина

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петровский район

ясиноватая

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в мире, украина, днр, владимир путин, донецк (днр), петровский район, ясиноватая