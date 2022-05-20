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Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789683473.html
Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы
Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы
Полным провалом обернулась акция по захвату острова Змеиный украинскими властями в канун Дня Победы, российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:16
2022-05-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полным провалом обернулась акция по захвату острова Змеиный украинскими властями в канун Дня Победы, российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за трое суток уничтожены четыре самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными Силами ликвидировано более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера", - сказал он на коллегии Минобороны России в пятницу. Шойгу подчеркнул, что любые провокации и впредь будут жестко пресекаться.Вооруженные силы РФ с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава. Источник в одной из российских силовых структур сообщил журналистам, что атака на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, при этом Генштаб был против, а итогом должно было стать совместное заявление с премьером Британии Борисом Джонсоном.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
12:16 20.05.2022
 
Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы

Шойгу: попытка ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы обернулась полным провалом

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полным провалом обернулась акция по захвату острова Змеиный украинскими властями в канун Дня Победы, российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за трое суток уничтожены четыре самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными Силами ликвидировано более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера", - сказал он на коллегии Минобороны России в пятницу. Шойгу подчеркнул, что любые провокации и впредь будут жестко пресекаться.
Вооруженные силы РФ с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава. Источник в одной из российских силовых структур сообщил журналистам, что атака на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, при этом Генштаб был против, а итогом должно было стать совместное заявление с премьером Британии Борисом Джонсоном.
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