https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789683473.html

Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы

Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы - РИА Новости, 20.05.2022

Шойгу рассказал о попытке ВСУ захватить остров Змеиный ко Дню Победы

Полным провалом обернулась акция по захвату острова Змеиный украинскими властями в канун Дня Победы, российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:16

2022-05-20T12:16

2022-05-20T12:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полным провалом обернулась акция по захвату острова Змеиный украинскими властями в канун Дня Победы, российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за трое суток уничтожены четыре самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными Силами ликвидировано более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера", - сказал он на коллегии Минобороны России в пятницу. Шойгу подчеркнул, что любые провокации и впредь будут жестко пресекаться.Вооруженные силы РФ с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава. Источник в одной из российских силовых структур сообщил журналистам, что атака на Змеиный была задумана британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, потребовав результат к 9 мая, при этом Генштаб был против, а итогом должно было стать совместное заявление с премьером Британии Борисом Джонсоном.

https://ria.ru/20220508/zmeinyy-1787454736.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр