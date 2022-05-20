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У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии - РИА Новости, 20.05.2022
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У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии
У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии - РИА Новости, 20.05.2022
У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии
Поисковики нашли еще одно тело у острова Кунашир, это может быть очередная жертва апрельского крушения экскурсионного судна KAZU 1, заявил министр иностранных... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:54
2022-05-20T09:19
есимаса хаяси
в мире
кунашир (остров)
хоккайдо
япония
токио
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ТОКИО, 20 мая — РИА Новости. Поисковики нашли еще одно тело у острова Кунашир, это может быть очередная жертва апрельского крушения экскурсионного судна KAZU 1, заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.KAZU 1 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья острова Хоккайдо. На корабле находились 26 человек, включая двух детей, 14 из них признаны погибшими. Через несколько дней после аварии судно обнаружили на глубине 120 метров в районе, откуда поступил призыв о помощи. На прошлой неделе от российских пограничников поступила информация, что на Кунашире нашли тело женщины, которая могла быть пассажиркой круиза.Предположительно, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент ЧП достигала трех метров. Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно с поломанной рацией в море. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, передали пассажиры с мобильного телефона. Кроме того, стало известно и о неисправности спутниковых систем.
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есимаса хаяси, в мире, кунашир (остров), хоккайдо, япония, токио
06:54 20.05.2022 (обновлено: 09:19 20.05.2022)
 
У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии

Глава МИД Японии Хаяси: у Кунашира нашли тело еще одной возможной жертвы крушения судна

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМаяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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ТОКИО, 20 мая — РИА Новости. Поисковики нашли еще одно тело у острова Кунашир, это может быть очередная жертва апрельского крушения экскурсионного судна KAZU 1, заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

"Пока мы не знаем, связано ли это с крушением круизного судна, но вчера по дипломатическим каналам российская сторона передала, что у побережья острова Кунашир было найдено еще одно тело. Есть вероятность, что это один из пропавших без вести после крушения корабля. Служба безопасности на море Японии сообщила об этом семьям тех, кто был на борту. Мы и далее будем по дипломатическим каналам выяснять обстоятельства дела", — сказал он.

KAZU 1 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья острова Хоккайдо. На корабле находились 26 человек, включая двух детей, 14 из них признаны погибшими. Через несколько дней после аварии судно обнаружили на глубине 120 метров в районе, откуда поступил призыв о помощи. На прошлой неделе от российских пограничников поступила информация, что на Кунашире нашли тело женщины, которая могла быть пассажиркой круиза.
Предположительно, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент ЧП достигала трех метров. Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно с поломанной рацией в море. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, передали пассажиры с мобильного телефона. Кроме того, стало известно и о неисправности спутниковых систем.
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Есимаса ХаясиВ миреКунашир (остров)ХоккайдоЯпонияТокио
 
 
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