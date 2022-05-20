https://ria.ru/20220520/zhertva-1789638605.html

У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии

У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии - РИА Новости, 20.05.2022

У Кунашира нашли тело возможной жертвы крушения, сообщил глава МИД Японии

Поисковики нашли еще одно тело у острова Кунашир, это может быть очередная жертва апрельского крушения экскурсионного судна KAZU 1, заявил министр иностранных... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T06:54

2022-05-20T06:54

2022-05-20T09:19

есимаса хаяси

в мире

кунашир (остров)

хоккайдо

япония

токио

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ТОКИО, 20 мая — РИА Новости. Поисковики нашли еще одно тело у острова Кунашир, это может быть очередная жертва апрельского крушения экскурсионного судна KAZU 1, заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.KAZU 1 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья острова Хоккайдо. На корабле находились 26 человек, включая двух детей, 14 из них признаны погибшими. Через несколько дней после аварии судно обнаружили на глубине 120 метров в районе, откуда поступил призыв о помощи. На прошлой неделе от российских пограничников поступила информация, что на Кунашире нашли тело женщины, которая могла быть пассажиркой круиза.Предположительно, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент ЧП достигала трех метров. Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно с поломанной рацией в море. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, передали пассажиры с мобильного телефона. Кроме того, стало известно и о неисправности спутниковых систем.

https://ria.ru/20220425/yaponiya-1785236189.html

кунашир (остров)

хоккайдо

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есимаса хаяси, в мире, кунашир (остров), хоккайдо, япония, токио