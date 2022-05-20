https://ria.ru/20220520/zerno-1789844235.html

Минтранс Литвы: вывоз зерна через страны Балтии осложняет логистика

Минтранс Литвы: вывоз зерна через страны Балтии осложняет логистика - РИА Новости, 20.05.2022

Минтранс Литвы: вывоз зерна через страны Балтии осложняет логистика

Количество зерна, которое можно вывезти с Украины через страны Балтии и Польшу, очень ограничено из-за логистических проблем, заявил журналистам министр... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:17

2022-05-20T21:17

2022-05-20T21:17

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество зерна, которое можно вывезти с Украины через страны Балтии и Польшу, очень ограничено из-за логистических проблем, заявил журналистам министр транспорта Литвы Марюс Скуодис."Первый способ - везти зерно поездами на Запад, в Польшу, но тут мы сталкиваемся с огромными техническими барьерами из-за разницы в колеях и тому подобное. Поэтому количество, которое можно экспортировать, очень ограничено", - приводит слова Скуодиса LRT (Литовское радио и телевидение).По словам министра, второй путь вывоза зерна из Украины - через Белоруссию в страны Балтии, но он неприемлем из-за позиции Белоруссии в украинском конфликте.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".

https://ria.ru/20220520/zerno-1789698378.html

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цены на нефть, василий небензя, украина, россия, балтия, оон