https://ria.ru/20220520/zayavlenie-1789632270.html

В Хабаровске женщина заявила, что ее избил начальник угрозыска

В Хабаровске женщина заявила, что ее избил начальник угрозыска - РИА Новости, 20.05.2022

В Хабаровске женщина заявила, что ее избил начальник угрозыска

Полиция проверяет заявление женщины о том, что ее и ее ребенка избил начальник уголовного розыска Хабаровска, сообщил РИА Новости врио начальника пресс-службы... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T03:44

2022-05-20T03:44

2022-05-20T03:44

происшествия

хабаровск

хабаровский край

россия

евгений могильный

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ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Полиция проверяет заявление женщины о том, что ее и ее ребенка избил начальник уголовного розыска Хабаровска, сообщил РИА Новости врио начальника пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Евгений Могильный.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел летом прошлого года на автовокзале Хабаровска. Во время оперативных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков у беременной женщины возник конфликт с начальником уголовного розыска Хабаровска, в ходе которого он якобы ударил ее и ее малолетнего ребенка. Впоследствии, по ее словам, у нее из-за этого случилось преждевременное прерывание беременности.По его словам, женщина в медицинские учреждения с какими-либо травмами не обращалась, а о случившемся сообщила в подразделение собственной безопасности лишь несколько дней назад. Могильный отметил, что в случае установления причастности сотрудника к инциденту он понесет наказание.

https://ria.ru/20220421/izbienie-1784621187.html

хабаровск

хабаровский край

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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, евгений могильный