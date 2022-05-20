В Хабаровске женщина заявила, что ее избил начальник угрозыска
Полиция проверяет заявление женщины о ее избиении начальником угрозыска Хабаровска
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Полиция проверяет заявление женщины о том, что ее и ее ребенка избил начальник уголовного розыска Хабаровска, сообщил РИА Новости врио начальника пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Евгений Могильный.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел летом прошлого года на автовокзале Хабаровска. Во время оперативных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков у беременной женщины возник конфликт с начальником уголовного розыска Хабаровска, в ходе которого он якобы ударил ее и ее малолетнего ребенка. Впоследствии, по ее словам, у нее из-за этого случилось преждевременное прерывание беременности.
"Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Хабаровску проводится проверка доводов, изложенных в поступившем от женщины заявлении — о якобы применении физической силы сотрудником полиции в ее отношении, а также в отношении ее несовершеннолетнего ребенка", — сообщил Могильный.
По его словам, женщина в медицинские учреждения с какими-либо травмами не обращалась, а о случившемся сообщила в подразделение собственной безопасности лишь несколько дней назад. Могильный отметил, что в случае установления причастности сотрудника к инциденту он понесет наказание.
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