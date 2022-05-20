Рейтинг@Mail.ru
Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/zapad-1789739890.html
Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров
Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022
Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров
Запад не стесняется писать стратегии для развития регионов вокруг РФ, на Украине европейцы свободно реализовывали программы и Россия не возражала против этого,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:56
2022-05-20T14:56
в мире
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запад не стесняется писать стратегии для развития регионов вокруг РФ, на Украине европейцы свободно реализовывали программы и Россия не возражала против этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я напомнил нашим партнерам из Евросоюза о том, что сами они, например, когда речь заходит о территориях вокруг РФ, если уж говорить о том, кто где исторически присутствует, так вот, сами они, ...не стесняясь, пишут различные стратегии, в том числе Арктическая стратегия Евросоюза, стратегия по Центральной Азии... И потом начинают эти стратегии странам региона предлагать", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, вспоминая свой разговор с занимавшим ранее пост главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем."Я уже не говорю о том, насколько глубоко европейцы проникли на Украину. И долгие годы после обретения Украиной независимости они там развивали различные программы. У нас не возникало к ним никаких претензий в отношении того, что они орудуют достаточно свободно прямо под боком у РФ", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:56 20.05.2022
 
Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров

Лавров: Запад не стесняется писать стратегии для развития регионов вокруг России

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запад не стесняется писать стратегии для развития регионов вокруг РФ, на Украине европейцы свободно реализовывали программы и Россия не возражала против этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я напомнил нашим партнерам из Евросоюза о том, что сами они, например, когда речь заходит о территориях вокруг РФ, если уж говорить о том, кто где исторически присутствует, так вот, сами они, ...не стесняясь, пишут различные стратегии, в том числе Арктическая стратегия Евросоюза, стратегия по Центральной Азии... И потом начинают эти стратегии странам региона предлагать", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, вспоминая свой разговор с занимавшим ранее пост главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
"Я уже не говорю о том, насколько глубоко европейцы проникли на Украину. И долгие годы после обретения Украиной независимости они там развивали различные программы. У нас не возникало к ним никаких претензий в отношении того, что они орудуют достаточно свободно прямо под боком у РФ", - подчеркнул Лавров.
Люди с флагами Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Кандидат в кандидаты: почему Евросоюз открещивается от Украины
 
В миреЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала