https://ria.ru/20220520/zapad-1789739890.html

Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров

Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022

Запад пишет стратегии для развития регионов вокруг России, заявил Лавров

Запад не стесняется писать стратегии для развития регионов вокруг РФ, на Украине европейцы свободно реализовывали программы и Россия не возражала против этого,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:56

2022-05-20T14:56

2022-05-20T14:56

в мире

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запад не стесняется писать стратегии для развития регионов вокруг РФ, на Украине европейцы свободно реализовывали программы и Россия не возражала против этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я напомнил нашим партнерам из Евросоюза о том, что сами они, например, когда речь заходит о территориях вокруг РФ, если уж говорить о том, кто где исторически присутствует, так вот, сами они, ...не стесняясь, пишут различные стратегии, в том числе Арктическая стратегия Евросоюза, стратегия по Центральной Азии... И потом начинают эти стратегии странам региона предлагать", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, вспоминая свой разговор с занимавшим ранее пост главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем."Я уже не говорю о том, насколько глубоко европейцы проникли на Украину. И долгие годы после обретения Украиной независимости они там развивали различные программы. У нас не возникало к ним никаких претензий в отношении того, что они орудуют достаточно свободно прямо под боком у РФ", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров