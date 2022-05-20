https://ria.ru/20220520/zakony-1789805817.html

ВЭБ и комитет Думы по экономической политике обсудят законы для бизнеса

ВЭБ и комитет Думы по экономической политике обсудят законы для бизнеса - РИА Новости, 20.05.2022

ВЭБ и комитет Думы по экономической политике обсудят законы для бизнеса

ВЭБ и комитет Госдумы по экономической политике обсудят законодательные изменения и подходы, которые помогут предпринимателям в текущих обстоятельствах, заявил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:10

2022-05-20T18:10

2022-05-20T18:10

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВЭБ и комитет Госдумы по экономической политике обсудят законодательные изменения и подходы, которые помогут предпринимателям в текущих обстоятельствах, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам выездного заседания этого комитета."Наш базовый партнёр в Государственной Думе - комитет по экономической политике - это комитет, с которым мы должны в ближайшее время, в ближайшие месяцы обсудить все новые подходы к законодательству, которое позволит предпринимательству почувствовать себя совершенно по-другому в нынешних условиях", - сказал Шувалов журналистам.Председатель ВЭБа также отметил, что Россия за последние годы продемонстрировала много успехов, однако теперь стране предстоит работать в других формах и это требует корректировок законодательства. "Ответственность наша - конкретные результаты нашей работы должны быть видны, видны каждый день и с течением времени складываться в достижения в промышленности, в социальной сфере, в развитии городов", - отметил он.Также большая ответственность - создание новых подходов к законодательству в разных формах частно-государственного партнерства. "Конечно же, вот эти масштабные преобразования, они возможны только сопрягая возможности публичной власти, публичных бюджетов и частные инициативы и возможности, которые есть у бизнеса", - заключил Шувалов."С Игорем Шуваловым мы много лет работали в правительстве, и опыт этой работы над проектами очень востребован в нынешней ситуации, когда экономика столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Вместе с ВЭБом мы совместно ищем те точки взаимодействия, которые помогут изменить образ наших городов, во благо наших граждан реализовать проекты государственного- частного партнерства, импортозамещения, оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Уже по более узким вопросам – ГЧП, города, институты развития, поддержка малого бизнеса- будем постепенно, но быстро совместно реализовывать", - сказал председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэб.рф (вэб), экономика, госдума рф, россия